Mojtaba Jamenei, el nuevo líder del régimen iraní, habría resultado herido durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra "sano y salvo" a pesar de haber sufrido heridas en la guerra, afirmó este miércoles el hijo del presidente de la república islámica.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió en la red social Telegram Yusef Pezeshkian, hijo del mandatario Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense que el 28 de febrero desató el conflicto, pero se desconocen los detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita el miércoles a tres responsables iraníes, tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.

Mojtaba Jamenei fue elegido como el líder del régimen iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei, muerto el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel, anunció el domingo la Asamblea de Expertos del país islámico.

"El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indica el organismo en un comunicado difundido por los medios iraníes.