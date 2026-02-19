NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Argentina

Más dolores de cabeza para Scaloni: Delantero campeón del mundo con la 'albiceleste' se lesionó y es duda para la Finalissima

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Scaloni, entrenador argentino - Foto: EFE
Lionel Scaloni, entrenador argentino - Foto: EFE
Su ausencia es crítica considerando que es el actual goleador de la Serie A y una pieza clave en el esquema ofensivo del combinado argentino.

El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió una lesión que el cuerpo técnico del club donde milita, el Inter de Milán, califica como "bastante seria".

o

El atacante se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League contra el FK Bodø/Glimt, tras sentir una molestia en el gemelo.

El artillero salió del duelo disputado en Noruega con gestos de dolor, lo que ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

De manera preliminar y a falta de algunos estudios, el staff médico del Inter sospecha de un desgarro muscular en el sóleo o gemelo de la pierna derecha.

Tras el mencionado partido de Champions, en zona mixta, el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, sostuvo ante los medios: "Lautaro está lesionado y estará fuera un tiempo, creemos que es grave".

o

En ese sentido, el contratiempo no es solo para el Inter de Milán, también para la Selección de Argentina de cara a la Finalissima contra España programada para el 27 de marzo y para el Mundial que iniciará el 11 de junio del año en curso.

Sin embargo, los médicos de la campeona del mundo son optimistas y creen que el tiempo de recuperación (unos 20-30 días) le permitiría llegar en condiciones para el encuentro con la Albiceleste.

Lautaro Martínez, apodado cariñosamente ‘LauToro’, por sus seguidores, representa una baja sensible para el combinado argentino.

o

Su ausencia es crítica considerando que es el actual goleador de la Serie A y una pieza clave en el esquema ofensivo albiceleste.

Temas relacionados:

Argentina

Selección Argentina

Lionel Scaloni

Lautaro Martínez

Inter de Milán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Ese régimen tiene que terminar en el basurero de la historia": congresista de EE. UU. Mario Díaz Balart sobre dictadura castrista en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Deportes

Ver más
Mundial FIFA 2026 | Foto Canva
Mundial 2026

La embajada de Estados Unidos anunció beneficio de cita de visado para personas que ya tengan boletas para el Mundial 2026: este es el paso a paso

Trofeo del Mundial de clubes - Foto: EFE
FIFA

País sudamericano reitera a la FIFA que quiere albergar el próximo Mundial de Clubes en 2029 pero tendría duro rival en Europa

James Rodríguez y Falcao García | Foto: EFE
Fútbol español

Jugadores de equipo por el que pasaron James Rodríguez y Falcao García estallaron contra la directiva por condiciones de trabajo "indignas"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Mundial FIFA 2026 | Foto Canva
Mundial 2026

La embajada de Estados Unidos anunció beneficio de cita de visado para personas que ya tengan boletas para el Mundial 2026: este es el paso a paso

Foto de referencia de visas (Canva)
visas

Departamento de Estado de EE. UU. confirma fecha en la que las solicitudes de visa de más de 20 países tendrán un incremento de entre 5 mil y 15 mil dólares

Granizada en Bogotá - Foto dereferencia EFE/ Captura de video
Fuertes lluvias

Algunas calles de Bogotá quedaron totalmente blancas tras inédita granizada

Eclipse lunar anular | Foto Canva
Eclipse de Luna

El espectacular eclipse de "anillo de fuego" ya tiene fecha para países de Latinoamérica: así se podrá ver

Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano - EFE
Presos políticos

"El cautiverio es el destino para todo aquel que enfrenta una tiranía": Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano

Trofeo del Mundial de clubes - Foto: EFE
FIFA

País sudamericano reitera a la FIFA que quiere albergar el próximo Mundial de Clubes en 2029 pero tendría duro rival en Europa

Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones petroleras a Irán tras primera ronda de diálogos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre