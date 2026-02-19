Más dolores de cabeza para Scaloni: Delantero campeón del mundo con la 'albiceleste' se lesionó y es duda para la Finalissima

El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió una lesión que el cuerpo técnico del club donde milita, el Inter de Milán, califica como "bastante seria".

El atacante se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League contra el FK Bodø/Glimt, tras sentir una molestia en el gemelo.

El artillero salió del duelo disputado en Noruega con gestos de dolor, lo que ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

De manera preliminar y a falta de algunos estudios, el staff médico del Inter sospecha de un desgarro muscular en el sóleo o gemelo de la pierna derecha.

Tras el mencionado partido de Champions, en zona mixta, el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, sostuvo ante los medios: "Lautaro está lesionado y estará fuera un tiempo, creemos que es grave".

En ese sentido, el contratiempo no es solo para el Inter de Milán, también para la Selección de Argentina de cara a la Finalissima contra España programada para el 27 de marzo y para el Mundial que iniciará el 11 de junio del año en curso.

Sin embargo, los médicos de la campeona del mundo son optimistas y creen que el tiempo de recuperación (unos 20-30 días) le permitiría llegar en condiciones para el encuentro con la Albiceleste.

Lautaro Martínez, apodado cariñosamente ‘LauToro’, por sus seguidores, representa una baja sensible para el combinado argentino.

Su ausencia es crítica considerando que es el actual goleador de la Serie A y una pieza clave en el esquema ofensivo albiceleste.