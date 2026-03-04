NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Donald Trump

Trump dice que Delcy Rodríguez está haciendo "un excelente trabajo" y que el petróleo está "empezando a fluir" desde Venezuela

marzo 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Las declaraciones de Trump se dieron dos meses y un día después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, destacó este miércoles la labor de Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela.

Trump aseguró a su vez que "el petróleo está empezando a fluir" desde Venezuela, luego de que anunciara en enero que sería su Gobierno el que tomaría control del valioso recurso natural en el país sudamericano.

o

En una publicación en su red social, Truth Social, el mandatario, además, resaltó "la profesionalidad y la dedicación" que, aseguró, existe actualmente entre Estados Unidos y Venezuela.

"Delcy Rodríguez, presidente de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir y es muy gratificante ver la profesionalidad y la dedicación que hay entre ambos países", posteó Trump.

Las declaraciones de Trump se dan dos meses y un día después de que las fuerzas de Estados Unidos llevaran a cabo una operación militar en Caracas, Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados por Washington de narcotráfico.

Luego de la extracción de ambos y su traslado hasta Nueva York, Trump adelantó que su administración iba a "administrar" Venezuela y que tomaría control del petróleo que de allí yace.

Desde entonces, Delcy Rodríguez, quien relevó a Maduro como líder del régimen, ha atendido las instrucciones del Gobierno Trump en medidas como excarcelaciones de presos políticos y manejos del territorio.

Maduro y Flores, entretanto, esperan en prisión una segunda audiencia ante una corte de Nueva York que tendrá lugar el 26 de marzo, luego de que el 5 de enero, dos días después de haber sido capturados en Caracas, se declararan "no culpables" de los cargos que la Casa Blanca presentó en su contra.

María Corina Machado ha anunciado, por su parte, que espera lograr una transición hacia la democracia en Venezuela y se reunió en enero en la Casa Blanca con Trump para hablar sobre el futuro del país sudamericano.

o

Edmundo González, del partido político de Machado, cabe recordar, fue elegido presidente de Venezuela en elecciones celebradas en 2024, pero Maduro se reeligió de forma fraudulenta.

Temas relacionados:

Donald Trump

Delcy Rodríguez

Petróleo en Venezuela

Régimen venezolano

Estados Unidos y Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación": Mario Pazmiño sobre operaciones militares en país sudamericano para frenar el narcoterrorismo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV - Foto de referencia: EFE
Papa León XIV

Estos son los países que el Papa León XIV visitará en los próximos meses como parte de su gira internacional

Jorge y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ataque de EE. UU. contra objetivos del régimen de Irán - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Casa Blanca publica video de ataque contra objetivos del régimen iraní y explica los cuatro pasos de la operación 'Furia Épica': "Estados Unidos ganará"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tomás Rincón y José Martínez - Fotos EFE
La Vinotinto

Oficial: Jugador de La Vinotinto es retirado de su club: "La cuestión disciplinaria está por encima"

Papa León XIV - Foto de referencia: EFE
Papa León XIV

Estos son los países que el Papa León XIV visitará en los próximos meses como parte de su gira internacional

Jorge y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ataque de EE. UU. contra objetivos del régimen de Irán - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Casa Blanca publica video de ataque contra objetivos del régimen iraní y explica los cuatro pasos de la operación 'Furia Épica': "Estados Unidos ganará"

Foto de referencia: AFP
Régimen cubano

Ferraris, jacuzzis y artículos de lujo enviados como "ayuda humanitaria": congresistas y líderes políticos denuncian que licencias federales estarían beneficiando al régimen cubano

José Fajardo, delantero panameño de la Universidad Católica de Ecuador / FOTO: EFE
Copa Libertadores

La insólita lesión que le ocurrió a un futbolista en la Copa Libertadores: hizo gol y luego de la celebración tuvo que ser sustituido

Richard Ríos, jugador del Benfica - Foto: AFP
Richard Ríos

Se acerca el regreso de Richard Ríos con el Benfica tras una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas desde hace un par de semanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre