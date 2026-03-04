Trump dice que Delcy Rodríguez está haciendo "un excelente trabajo" y que el petróleo está "empezando a fluir" desde Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, destacó este miércoles la labor de Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela.

Trump aseguró a su vez que "el petróleo está empezando a fluir" desde Venezuela, luego de que anunciara en enero que sería su Gobierno el que tomaría control del valioso recurso natural en el país sudamericano.

En una publicación en su red social, Truth Social, el mandatario, además, resaltó "la profesionalidad y la dedicación" que, aseguró, existe actualmente entre Estados Unidos y Venezuela.

"Delcy Rodríguez, presidente de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir y es muy gratificante ver la profesionalidad y la dedicación que hay entre ambos países", posteó Trump.

Las declaraciones de Trump se dan dos meses y un día después de que las fuerzas de Estados Unidos llevaran a cabo una operación militar en Caracas, Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados por Washington de narcotráfico.

Luego de la extracción de ambos y su traslado hasta Nueva York, Trump adelantó que su administración iba a "administrar" Venezuela y que tomaría control del petróleo que de allí yace.

Desde entonces, Delcy Rodríguez, quien relevó a Maduro como líder del régimen, ha atendido las instrucciones del Gobierno Trump en medidas como excarcelaciones de presos políticos y manejos del territorio.

Maduro y Flores, entretanto, esperan en prisión una segunda audiencia ante una corte de Nueva York que tendrá lugar el 26 de marzo, luego de que el 5 de enero, dos días después de haber sido capturados en Caracas, se declararan "no culpables" de los cargos que la Casa Blanca presentó en su contra.

María Corina Machado ha anunciado, por su parte, que espera lograr una transición hacia la democracia en Venezuela y se reunió en enero en la Casa Blanca con Trump para hablar sobre el futuro del país sudamericano.

Edmundo González, del partido político de Machado, cabe recordar, fue elegido presidente de Venezuela en elecciones celebradas en 2024, pero Maduro se reeligió de forma fraudulenta.