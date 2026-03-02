"Irán no tiene una fuerza aérea, lo que tiene es una cantidad de aviones de combate viejísimos": experto sobre capacidad de respuesta del régimen tras ataques de EE. UU. e Israel

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, José Lev Álvarez, académico israelí y experto en estrategia militar en el campo de batalla, conversó sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que "los golpes más duros aún están por venir" por parte del ejército de Estados Unidos y que "la siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual".

Sobre esto, el invitado señaló que Irán "es un régimen que apela al terror" y comentó que es una entidad que "pide la destrucción de Estados Unidos e Israel".

"Estamos hablando que Irán tiene la capacidad de más de 15 mil misiles balísticos, ocupa el primer lugar de países que más drones suicida produce en el mundo; entonces si tiene estas capacidades había que hacer algo", agregó.

Y por ello considera que "era cuestión de tiempo que pasara lo que está pasando". Además, afirmó que está claro que "Irán no tenía interés de hablar, simplemente lo que quería era apuntarse lo que ellos querían siempre que fue fomentar al terror".

"Estoy convencido de que Estados Unidos va, en su momento después de esta guerra, a comenzar a venderle petróleo a China", apuntó.

Álvarez señaló que "el régimen actual no va a desaparcar" y que "la Guardía Revolucionaría iraní no solo está asumiendo el control del país, sino que si pierde sus cabezas importantes va a tener un problema de dirección".

Además, puntualizó que "Irán tiene capacidad de respuesta por los próximos 108 meses. Irán tiene la capacidad diaria de más de mil misiles si quisiera", pero que "Irán no tiene una fuerza aérea, lo que tiene es una cantidad de aviones de combate viejísimos. Israel le puede dar hasta 30 kilómetros de distancia y los puede tumbar como su fueran fuegos artificiales. Ellos están lanzando misiles a diestra y siniestra a ver qué pasa".

El experto comentó que "el presidente Trump dijo que quería un cambio de régimen con el aval de la población civil y sí, pero uno no gana una guerra si no tiene soldados en el terreno" y que "esto electoralmente le puede afectar al presidente Trump". "Viendo su perspectiva como empresario estratega sabe que tiene que agilizar todo lo que pueda".