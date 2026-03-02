NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"Irán no tiene una fuerza aérea, lo que tiene es una cantidad de aviones de combate viejísimos": experto sobre capacidad de respuesta del régimen tras ataques de EE. UU. e Israel

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
José Lev Álvarez, académico israelí, conversó con La Tarde de NTN24 sobre la advertencia del presidente Trump de una nueva ofensiva contra Irán.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, José Lev Álvarez, académico israelí y experto en estrategia militar en el campo de batalla, conversó sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que "los golpes más duros aún están por venir" por parte del ejército de Estados Unidos y que "la siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual".

Sobre esto, el invitado señaló que Irán "es un régimen que apela al terror" y comentó que es una entidad que "pide la destrucción de Estados Unidos e Israel".

"Estamos hablando que Irán tiene la capacidad de más de 15 mil misiles balísticos, ocupa el primer lugar de países que más drones suicida produce en el mundo; entonces si tiene estas capacidades había que hacer algo", agregó.

Y por ello considera que "era cuestión de tiempo que pasara lo que está pasando". Además, afirmó que está claro que "Irán no tenía interés de hablar, simplemente lo que quería era apuntarse lo que ellos querían siempre que fue fomentar al terror".

o

"Estoy convencido de que Estados Unidos va, en su momento después de esta guerra, a comenzar a venderle petróleo a China", apuntó.

Álvarez señaló que "el régimen actual no va a desaparcar" y que "la Guardía Revolucionaría iraní no solo está asumiendo el control del país, sino que si pierde sus cabezas importantes va a tener un problema de dirección".

Además, puntualizó que "Irán tiene capacidad de respuesta por los próximos 108 meses. Irán tiene la capacidad diaria de más de mil misiles si quisiera", pero que "Irán no tiene una fuerza aérea, lo que tiene es una cantidad de aviones de combate viejísimos. Israel le puede dar hasta 30 kilómetros de distancia y los puede tumbar como su fueran fuegos artificiales. Ellos están lanzando misiles a diestra y siniestra a ver qué pasa".

El experto comentó que "el presidente Trump dijo que quería un cambio de régimen con el aval de la población civil y sí, pero uno no gana una guerra si no tiene soldados en el terreno" y que "esto electoralmente le puede afectar al presidente Trump". "Viendo su perspectiva como empresario estratega sabe que tiene que agilizar todo lo que pueda".

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos e Irán

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Irán no tiene una fuerza aérea, lo que tiene es una cantidad de aviones de combate viejísimos": experto sobre capacidad de respuesta del régimen tras ataques de EE. UU. e Israel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Tiene Trump en la mira al régimen de Cuba tras operaciones en Irán y Venezuela?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Más de Actualidad

Ver más
Maria Malmer Stenergard, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia le expresó a María Corina Machado su deseo de una “transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela”

Nicolás Maduro capturado - Foto EFE
Ley de Amnistía

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Foto: SOUTHCOM
Operación Lanza del Sur

Ejército de EE. UU. ejecuta nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico: "Dos narcoterroristas murieron durante esta acción"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Un hombre espera afuera de tiendas sin abrir durante un apagón en Caracas, Venezuela - Foto de referencia: EFE
FMI

El Fondo Monetario Internacional podría brindar respaldo financiero a Venezuela si el país logra la democratización, según economista

Maria Malmer Stenergard, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia le expresó a María Corina Machado su deseo de una “transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela”

Nicolás Maduro capturado - Foto EFE
Ley de Amnistía

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Foto: SOUTHCOM
Operación Lanza del Sur

Ejército de EE. UU. ejecuta nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico: "Dos narcoterroristas murieron durante esta acción"

Selección de Portugal - Foto: AFP
Selección de Portugal

Confirman que selección sudamericana que no se clasificó al Mundial será rival de Portugal en preparación para enfrentar a Colombia

Eclipse de Luna total | Foto Canva
Eclipse de Luna

Este martes 3 de marzo Colombia podrá observar el gran eclipse total de Luna más largo del año que no volverá hasta el 2028: estos son los horarios

Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

Delcy Rodríguez se refirió a ley de amnistía en Venezuela para presos políticos anunciada después de la captura de Maduro y dijo que está "trabajando intensamente"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre