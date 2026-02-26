El Fondo Monetario Internacional podría brindar respaldo financiero a Venezuela si el país logra la democratización, según economista

Según recoge el portal digital La Patilla, citando al economista Omar Zambrano, Venezuela podría acceder a respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) en caso de avanzar hacia un proceso de democratización.

De acuerdo con Zambrano, el país fue recientemente catalogado por el FMI como un Estado en condición de “Intensa Fragilidad”, una clasificación que, según explicó, conlleva implicaciones relevantes.

Asimismo, en su análisis Zambrano sostiene que el organismo multilateral cuenta con una estrategia específica para los denominados ‘Estados Frágiles’ y ‘Afectados por Conflictos’, lo que podría abrir nuevas oportunidades de asistencia.

Entre los posibles beneficios, el experto señaló el acceso a financiamiento concesional de largo plazo, que incluiría préstamos con bajas tasas de interés.

El especialista también indicó que el país requeriría un proceso profundo de reestructuración respecto a la deuda pública, iniciativa que podría contar con el acompañamiento del FMI en las negociaciones con acreedores.

A esto se sumaría un amplio despliegue de asistencia técnica y programas de capacitación orientados a fortalecer la formulación, ejecución y evaluación de políticas macroeconómicas y de gestión pública.

En cuanto al escenario de transición democrática, el economista advirtió que eso dependería de la existencia de un liderazgo totalmente legítimo.

El punto de vista de Zambrano coincide con recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia de EE. UU. afirmó que la legitimación de las instituciones venezolanas mediante elecciones libres y transparentes sería clave para atraer inversiones extranjeras de manera sólida y duradera.