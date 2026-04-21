Este fue el castigo que impuso el Ejército de Israel a los soldados que vandalizaron una estatua de Jesús en el Líbano

Este martes, el Ejército de Israel dio a conocer la sanción que recibirán los dos soldados que destruyeron una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano, hecho que generó una ola de indignación en las redes sociales.

Según las Fuerzas Militares, ambos uniformados serían condenados a 30 días de detención militar y apartados del servicio de combate.

"El soldado que dañó el símbolo cristiano y el soldado que fotografió el acto serán apartados del servicio de combate y recibirán 30 días de detención militar", declaró el Ejército.

El hecho generó la condena generalizada en internet debido que se ve a un soldado israelí golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesús crucificado que se había caído de la cruz.

El incidente ocurrió en el poblado cristiano de Debel, en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel.

De acuerdo con el comunicado, otros seis soldados que "estaban presentes en el lugar de los hechos y no intervinieron para detener el incidente ni para denunciarlo" habían sido citados para "reuniones aclaratorias".

Finalmente, en el comunicado se indicó que "la investigación determinó que la conducta de los soldados se desvió por completo de las órdenes y los valores de las FDI".

Y concluyó que "sus operaciones en el Líbano están dirigidas exclusivamente contra la organización terrorista Hezbolá y otros grupos terroristas, y no contra civiles libaneses".

Mediante la plataforma de redes sociales X, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que reemplazaron la imagen de Jesucristo dañada.

"Hace un rato, en plena coordinación con la comunidad local de Debel en el sur del Líbano, las tropas de las FDI reemplazaron la estatua dañada. El Mando Norte trabajó para coordinar el reemplazo de la estatua desde el momento en que recibió el informe del incidente", detallaron las FDI.

El incidente también conllevó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a condenar el hecho y a prometer "severas medidas disciplinarias contra el responsable".