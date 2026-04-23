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Jueves, 23 de abril de 2026
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Machado

"Le están entregando lo más valioso que tienen": sociólogo sobre emocionante gesto de venezolanos con María Corina Machado en España

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Rafael Uzcátegui destaca el carisma y liderazgo de María Corina Machado en la diáspora venezolana en Madrid.

El sociólogo y director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, analizó el fenómeno político que representa María Corina Machado entre la diáspora venezolana, particularmente tras la multitudinaria concentración realizada en la Plaza Sol de Madrid.

Según el experto, la líder democrática ha logrado construir un vínculo que trasciende lo racional y se adentra profundamente en lo emocional y espiritual.

"María Corina Machado representó un fenómeno político y que además ocurre en un momento y en un contexto muy particular", afirmó Uzcátegui, quien explicó que este liderazgo surge en medio de la frustración social por el cierre de todas las salidas institucionales y pacíficas en Venezuela.

"La gente se está identificando, se ha construido un vínculo que no es solamente racional en el sentido de buscar un cambio y una mejoría en las condiciones de vida, sino que también es profundamente emocional", explicó el experto.

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno es la entrega de objetos de protección por parte de los asistentes.

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Uzcátegui interpretó este gesto como una transferencia simbólica: "Este amuleto que tengo y que me ha ayudado a sobrellevar esta condición tan difícil que es el exilio, que es la ruptura existencial con el país, con mi familia, bueno, ahora te lo entrego a ti para que te proteja".

"No es que el político los busca, es que las madres le están entregando a esa figura, a esa figura que reconocen que tiene un objetivo moral, un objetivo político, le están entregando lo más valioso que tienen", agregó.

Respecto a la sostenibilidad de este liderazgo, el sociólogo subrayó que, a diferencia de otros casos, María Corina Machado ha mantenido su popularidad porque la población reconoce resultados concretos: la victoria electoral del 28 de julio, su rol en los acontecimientos que derivaron en la orden de detención contra Nicolás Maduro el 3 de enero, y su disposición a arriesgar su integridad personal.

"Ella se ha transformado en una víctima con la cual podemos empatizar, porque siente los mismos dolores y siente las mismas situaciones que la mayoría de los venezolanos", afirmó.

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