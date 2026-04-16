Pekín advierte a viajeros chinos sobre inconvenientes para ingresar a Estados Unidos

El gobierno chino alertó a sus ciudadanos sobre posibles inconvenientes al ingresar a Estados Unidos y pidió extremar precauciones en los aeropuertos.

Pekín aconsejó este jueves a los viajeros chinos que eviten llegar a Estados Unidos por el principal aeropuerto de Seattle (noroeste) debido a controles fronterizos "malintencionados".

La policía fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma sometió "recientemente" a interrogatorios "injustificados" a una veintena de investigadores chinos que tenían previsto asistir a conferencias académicas y se les negó el ingreso al país a pesar de que contaban con visas válidas, afirmó en un comunicado el ministerio chino de Relaciones Exteriores chino.

Por ahora las autoridades chinas no precisaron si estos rechazos para entrar a Estados Unidos ocurrieron al mismo tiempo o en varios días, y no dieron más detalles.

"Debido a los interrogatorios y las molestias malintencionadas y repetidas dirigidas contra investigadores chinos en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma, (las autoridades chinas) instan a los ciudadanos chinos que viajen a Estados Unidos a reforzar su vigilancia en materia de seguridad", subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los viajeros chinos deberían "evitar utilizar este aeropuerto" para entrar en Estados Unidos, recalcó.

El comunicado recomienda a los viajeros que respondan de manera "serena y racional" si son interrogados por las autoridades de Estados Unidos.