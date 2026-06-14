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Mundial 2026

Así fue el histórico gol de Curazao que, pese a irse goleado por Alemania, marcó un hito en el Mundial

junio 14, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Selección de Curazao / FOTO: EFE
Selección de Curazao / FOTO: EFE
Esta es la primera copa del mundo que disputa el conjunto isleño, por lo que el gol que anotaron entró a los libros del certamen.

El fútbol total de Alemania arremetió sin piedad y goleó 7-1 a una Curazao que pagó carísimo el atrevimiento de querer complicar la vida a la tetracampeona, en la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con goles de Félix Nmecha (6'), Nico Schlotterberck (38') y el primero de Kai Havertz, de penal, (45+5).

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Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y cerró la demostración con una definición magistral Kai Havertz (88').

Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21, sorprendiendo a sus rivales y enloqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el Houston Stadium de Texas, para apoyar a la Blue Wave.

Pese a la goleada, el seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, le restó importancia y afirmó que "no es una vergüenza" perder por ese marcador frente a un rival de ese nivel.

Encajar un resultado así "no es una vergüenza contra un equipo como ése. Ese equipo vale 850 millones y Curazao, 25", declaró el técnico neerlandés en rueda de prensa tras el encuentro en Houston que abrió la actividad en el Grupo E.

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La selección de las Antillas Neerlandesas esperaba incomodar más a Alemania, pero no logró poner en práctica su plan de juego. "No funcionó, ellos fueron simplemente demasiado fuertes y nosotros además les regalamos algunos goles fáciles", admitió Advocaat.

El entrenador, de 78 años, reconoció la contundencia del marcador, aunque se mostró confiado en la reacción de sus jugadores.

"Un 7-1 es obviamente un marcador abultado. Tenemos que asegurarnos de que nadie baje demasiado la cabeza, de que no se queden atrapados en un estado de ánimo negativo. Pero no me preocupa demasiado eso", señaló.

Pese a la derrota, Advocaat destacó el ambiente generado por los aficionados de Curazao en las gradas. "La alegría de la gente fue fantástica", afirmó el veterano seleccionador.

"Ya es extraordinario lo que hemos hecho para clasificarnos. Y tenemos que ser conscientes de ello. Que simplemente hagamos un buen torneo", añadió.

El técnico insistió en que la participación en la Copa del Mundo ya representa un logro importante para Curazao.

"Aunque no consigamos una sorpresa, igual estaremos felices de haber participado en el mayor evento del mundo", concluyó.

 

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