Martes, 27 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Su esposa, María Basile de Pilieri, y su hijo Vicente compartieron detalles del retorno del periodista a su hogar y comunidad.

La excarcelación del exdiputado venezolano Biagio Pilieri, preso político durante 17 meses a manos del régimen, ha visibilizado el complejo proceso de reintegración que enfrentan quienes recuperan su libertad tras largos periodos de detención. Su esposa, María Basile de Pilieri, y su hijo Vicente compartieron detalles del retorno del periodista a su hogar y comunidad.

"Los sentimientos fueron encontrados", expresó María Basile al describir el momento del reencuentro. Tras más de 500 días de privación de libertad, el periodista regresó a su pueblo natal, donde fue recibido por la comunidad y acudió a la iglesia local para agradecer.

Vicente Pilieri, su hijo, describió el momento como "un reencuentro inolvidable, un reencuentro muy humano, lleno de calor familiar". El hijo del periodista señaló que su padre "volvió a caminar las calles de Venezuela, volvió a abrazar a sus amigos, a sus paisanos, volvió a respirar en libertad". Sin embargo, reconoció que se trata de "un proceso difícil", añadiendo que "nadie sale igual de un encierro injusto".

o

María Basile fue clara al describir los cambios: "El Biagio que entró no es el Biagio que salió". La esposa del periodista detalló que, aunque sus valores morales y sentimentales persisten, "sale cargado de más humanidad, sale cargado de una mayor experiencia". Destacó que Pilieri no regresó resentido y manifestó su deseo de "el bien común" y paz para Venezuela.

Uno de los aspectos más dolorosos de la detención fue la incomunicación. Según María Basile, Pilieri estuvo "privado de vernos y oírnos durante casi 15 meses", siendo este "el dolor más grande" que manifiesta el periodista. La familia ahora se enfoca en su recuperación física y emocional, realizando chequeos médicos y permitiéndole adaptarse gradualmente a la vida fuera de prisión.

Vicente Pilieri enfatizó que, pese al tiempo perdido, su padre "trajo algo muy valioso y es una convicción cada vez más profunda, una fe más sólida". Además, destacó que cada familia afectada por la prisión política en Venezuela "se dan la mano, se apoyan" y forman lazos fraternales.

o

La imagen de Biagio Pilieri abrazando al párroco* de su pueblo se convirtió en símbolo de su retorno. "Este abrazo es Venezuela", afirmó Vicente, añadiendo que su padre "es un hombre que no salió con odio, salió con amor".

María Basile expresó su convicción de que la presencia de familiares en los alrededores de las cárceles está contribuyendo a resultados positivos, aunque reconoció que "es doloroso" y que las familias no deberían estar en esa situación. Asimismo, compartió que ha cumplido promesas hechas durante la detención de su esposo y continúa pidiendo por la liberación de todos los presos políticos.

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

