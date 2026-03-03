Trump dice que la relación entre Estados Unidos y Reino Unido "ya no es lo que era" tras decisión del gobierno británico de no participar en los ataques contra el régimen de Irán

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la relación histórica que tiene el país con Reino Unido afirmando que "ya no es lo que era".

En una entrevista con el medio británico The Sun, el mandatario señaló que la relación entre Estados Unidos y Reino Unido era "más solida", pero ahora tienen relaciones más fuertes "con otros países" de Europa.

"Era la relación más sólida de todas. Y ahora tenemos relaciones muy fuertes con otros países de Europa", señaló Trump.

El líder republicano elogió la relación que sostiene con Francia y Alemania, pero también con la OTAN.

Sus palabras sobre la relación con Reino Unido se dan tras las declaraciones que dio el primer ministro británico sobre mantener al país fuera de los ataques norteamericanos en conjunto con Israel contra el régimen de Irán.

Ante el Parlamento, el primer ministro Keir Starmer señaló que: "el presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no involucrarnos en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar lo que va en el interés nacional de Reino Unido".

El líder inglés anunció el domingo en horas de la noche que había aceptado que Estados Unidos utilizara bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes.

Pero Starmer reafirmó que su país no participará "en acciones ofensivas en Irán". El primer ministro puntualizó en el Parlamento que las bases militares británicas "no están siendo utilizadas por bombarderos estadounidenses".

Sin embargo, Trump no tomó tan bien está decisión y es por ello que le comentó a The Sun que es "muy triste" ver que la relación "evidentemente ya no es lo que era".

Para el mandatario norteamericano el primer ministro británico, Keir Starmer, "no ha sido cooperativo". Y por ello considera que "debería haber ayudado. Nunca habría pensado ver esto por parte de Reino Unido".

No es la primera vez que Donald Trump reprocha la decisión de no meterse del gobierno británico, ya que el lunes reprochó que el primer ministro británico había tardado "demasiado" en permitir a Estados Unidos utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico, contra Irán.

En una entrevista al diario The Daily Telegraph, Trump aseguró que desde su administración "estamos muy decepcionados con Keir Starmer".