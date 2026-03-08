Explosión en Embajada de Estados Unidos en Noruega es calificada de "posible acto terrorista"

La policía de Oslo dijo el domingo que una explosión en la Embajada de Estados Unidos en Noruega durante la noche podría haber sido un acto terrorista, pero enfatizó que también estaban investigando otras posibles causas.

La explosión, que no causó heridos y sólo daños materiales leves, se produjo alrededor de la 1:00 a.m. hora local del domingo a la entrada de la sección consular de la Embajada.

La policía comunicó que un "dispositivo explosivo" había causado la explosión que tuvo como objetivo la Embajada, pero no proporcionó más detalles.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, calificó el incidente de "muy grave y totalmente inaceptable" en un comunicado, mismo en el que afirmó haber hablado el mismo domingo con el jefe de la Embajada de Estados Unidos en Oslo.

Medios locales reportaron que se veían cristales rotos en la nieve frente a la entrada del edificio, así como grietas en una gruesa puerta de cristal.

"Una de las hipótesis es que se trata de un acto de terrorismo", declaró Frode Larsen, jefe de la Unidad Conjunta de Investigación e Inteligencia de la Policía de Noruega, a la emisora pública NRK. "Pero no nos quedamos del todo estancados en eso. Tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que haya otras causas detrás", agregó.

La policía estaba buscando a los autores, pero aún no tenía "sospechosos", contó también Larsen a los periodistas.

La agente de policía de Oslo, Grete Lien Metlid, se pronunció en rueda de prensa para confirmar que se había lanzado un explosivo contra la embajada.

Cuando un periodista le preguntó si el dispositivo utilizado fue una granada de mano, respondió: "No hemos dicho nada sobre lo que fue arrojado".

Las Embajadas de Estados Unidos han sido puestas en alerta máxima en Medio Oriente debido a las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán y varias han enfrentado ataques mientras Teherán responde a objetivos industriales y diplomáticos.

Las autoridades en Oslo, entretanto, no han descartado un posible vínculo con el conflicto en Oriente Medio.

"Es natural ver esto en conexión con la actual situación de la política de seguridad", precisó Larsen, quien añadió que la policía había aumentado la seguridad en el lugar después del ataque.

El primer ministro Store dijo que también se había reforzado la seguridad en "otros objetivos estadounidenses, israelíes y también judíos" en Noruega, pero subrayó que "nada indica que la situación sea peligrosa para la gente en Oslo o en otras partes del país".

Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en la vecina Suecia emitió una alerta de seguridad después del incidente de Oslo, instando a los ciudadanos a "tener precaución en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos" debido a las situaciones repentinas y a "mantener un perfil bajo".