Messi reveló de lo que se arrepiente no haber aprendido en toda su carrera: "te sientes medio un ignorante"

Se creería que no existen muchas cosas de las que el astro argentino Lionel Messi se pueda arrepentir sobre las decisiones que ha tomado en su carrera como futbolista y en su vida personal, pero parece que él no está tan de acuerdo con esa creencia.

El artillero, de 38 años, del Inter Miami reveló sin tapujos una de las cosas de las que más se arrepiente en su vida que nunca pudo aprender.

En su participación en el podcast 'Miro de atrás' del exportero de la 'albiceleste' Nahuel ‘Patón’ Guzmán, la 'Pulga' confesó que hay una cosa que lo hace sentir "ignorante" y de la que se arrepiente mucho.

El no haber aprendido inglés cuando pudo, en su juventud, hace que se arrepienta mucho porque hay situaciones en las que lo hacen darse cuenta de que "perdió" el tiempo.

En la entrevista, el '10' de la selección Argentino habló de su niñez y dijo: "yo me arrepiento de muchísimas cosas".

"Y se lo digo a mis hijos, el tener una buena educación, el estudiar, el estar preparado. El de no haber aprendido inglés de chico", agregó.

"He tenido tiempo de haber estudiado aunque sea inglés y no lo hice, y me arrepiento un montón porque después viví situaciones de estar con personalidades, increíbles para poder hablar y tener una charla y te sientes medio un ignorante. Y decir: ‘Qué boludo, como perdí el tiempo’", puntualizó.

Pero comentó que el fútbol también es una forma de vivir, que te enseña "muchísimo. Te da muchos valores".

El astro argentino también comentó que por esa razón le dice a sus hijos que "aprovechen" ese tipo de oportunidades que ellos ahora tiene, pero que él no supo valorar en su momento.

El delantero, de 38 años, también habló de otros temas como lo difícil que fue para él adaptarse a la exposición pública, su llegada al Barcelona, el conocer a Maradona y lo que significó para él; su matrimonio con Antonela Rocuzzo y su vida actual tras llegar al Inter Miami.