Jueves, 12 de marzo de 2026
Donald Trump

Donald Trump le habría aconsejado a María Corina Machado no regresar a Venezuela, según The New York Times

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y María Corina Machado | Foto: EFE
Esto se da a conocer justo cuando la líder política venezolana diera a conocer, desde Chile, que tiene intención de regresar a Venezuela.

Este jueves, la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, habló de su regreso al país, pero ante la posibilidad de su retorno, quien no parece estar de acuerdo es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según ha informado el medio The New York Times, el mandatario norteamericano le habría aconsejado a Machado no regresar a Venezuela.

De acuerdo con el famoso medio, tras la reunión que sostuvieron el pasado viernes, Trump le habría aconsejado a Machado no regresar de momento a su casa en Venezuela.

The New York Times afirma que la recomendación se hizo eco de mensajes similares de otros funcionarios de la administración Trump a la líder de la democracia en el país sudamericano.

El consejo de Trump es porque considera que las condiciones en Venezuela para la seguridad de la Premio Nobel de Paz son "inestables".

Según el medio, fuentes familiarizadas con el asunto que pidieron hablar en anonimato, le comentaron que el presidente de Estados Unidos está "preocupado por su seguridad".

Esto se da tan a conocer tan solo unas horas después de que María Corina Machado diera a conocer, desde Chile, que tiene intención de regresar a Venezuela.

En conferencia de prensa desde Chile, país al que acudió para la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, el miércoles 11 de marzo, Machado se refirió a su retorno Venezuela y dijo su regreso será "coordinado con los aliados".

