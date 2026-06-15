Trump confirma que "los barcos están empezando a zarpar del estrecho de Ormuz" tras acuerdo con el régimen de Irán

Este lunes 15 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los barcos comerciales "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz tras el anuncio de un acuerdo de paz con el régimen de Irán, luego de varios meses de conflicto en Medio Oriente.

"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz", indicó Trump en su red Truth Social.

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El mandatario norteamericano, quien se dirigía a la cumbre del G7 en Francia, añadió que los buques "están transitando por la 'autopista' del sur, que es totalmente segura, protegida e inmaculada".

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Aparentemente, Trump hacía referencia a una ruta de navegación más cercana a Omán en el estrecho canal.

La semana pasada, Trump aseguró que el Ejército de EE. UU. había ayudado en secreto a más de 200 barcos comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a atravesar la vía marítima desde mayo.

"¡También hay otras zonas de tránsito!", publicó el lunes, sin dar más detalles.

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Tras alcanzar el acuerdo ayer domingo, Washington espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte del régimen de Irán, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró.

La firma del pacto entre ambas partes está prevista el viernes en Ginebra.