Trump confirma que "los barcos están empezando a zarpar del estrecho de Ormuz" tras acuerdo con el régimen de Irán
Este lunes 15 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los barcos comerciales "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz tras el anuncio de un acuerdo de paz con el régimen de Irán, luego de varios meses de conflicto en Medio Oriente.
"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz", indicó Trump en su red Truth Social.
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El mandatario norteamericano, quien se dirigía a la cumbre del G7 en Francia, añadió que los buques "están transitando por la 'autopista' del sur, que es totalmente segura, protegida e inmaculada".
Aparentemente, Trump hacía referencia a una ruta de navegación más cercana a Omán en el estrecho canal.
La semana pasada, Trump aseguró que el Ejército de EE. UU. había ayudado en secreto a más de 200 barcos comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a atravesar la vía marítima desde mayo.
"¡También hay otras zonas de tránsito!", publicó el lunes, sin dar más detalles.
Tras alcanzar el acuerdo ayer domingo, Washington espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte del régimen de Irán, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.
"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró.
La firma del pacto entre ambas partes está prevista el viernes en Ginebra.