NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Luis Díaz

UEFA redujo suspensión contra Luis Díaz: esta es la fecha y el partido en el que volverá el colombiano a la Champions League

diciembre 5, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz
Como parte de su sanción, Díaz se perdió el partido que enfrentaron los ‘Bávaros’ ante el Arsenal en la quinta jornada de la Champions.

Desde hace unas semanas el futbolista colombiano Luis Díaz se convirtió en el centro de la conversación tras ser expulsado en el partido que enfrentó contra el PSG en la cuarta jornada de la Champions League.

El extremo del Bayern Múnich vio la roja tras una fuerte entrada contra el lateral del conjunto parisino, Achraf Hakimi.

En primera instancia recibió la tarjeta amarilla, pero tras un llamado del VAR, el árbitro del partido, Maurizio Mariani decidió cambiarle el color de tarjeta y mostrarle la roja.

Tras ser expulsado se conoció que el guajiro había sido duramente castigado por la UEFA con tres fechas de sanción, algo que el Bayern consideró injusto.

Como parte de su sanción, Díaz se perdió el partido que enfrentaron los ‘Bávaros’ ante el Arsenal en la quinta jornada de la Champions.

o

Sin embargo, el conjunto alemán apeló la decisión para que le redujeran a dos las fechas fuera de la competencia.

Y como resultado, el recurso que se introdujo fue exitoso, permitiendo que ‘Lucho’ sea sancionado solamente dos partidos.

Según comunicó el Bayern Múnich: “La sanción a Luis Díaz en la Champions League se ha reducido de tres a dos partidos”.

“La UEFA sancionó al extremo para los siguientes tres partidos en la máxima competición continental. El FC Bayern apeló esta decisión, que ha sido aceptada este viernes”, añade el escrito.

Esto quiere decir que Díaz se perderá el próximo encuentro que tiene el Bayern contra el Sporting de Lisboa y ya habrá saldado su sanción.

Por lo tanto, el guajiro ya estaría disponible para ser titular en la séptima jornada de la Champions para disputar el partido contra el Union Saint-Gilloise el 21 de enero de 2026.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Champions League

Bayern Múnich

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Se quedaría en México: reconocido periodista revela el supuesto club al que James Rodríguez llegaría

Neymar | Foto: AFP
Neymar

Neymar se emocionó hasta las lágrimas luego del agónico triunfo de Santos ante Palmeiras que lo salva del descenso

Fútbol Americano NFL / FOTO: EFE
Estados Unidos

Extraditan a exestrella de la NFL para afrontar cargos de intento de asesinato

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

Revelan que la administración Trump ha revocado 80.000 visas de no inmigrante: conducir bajo efectos del alcohol, agresiones y robos entre las principales razones

Humedal - Foto Canva
Agua

EPA presenta regla que reduce protecciones de la Ley de Agua Limpia: “Se afecta directamente la salud pública”, advierte Jim Murphy

Venezuela - Canva
Trinidad y Tobago

Radar de Estados Unidos a pocos kilómetros de Venezuela ya entró en funcionamiento

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Régimen de Maduro

"Lo hará": Trump fue enfático al responder sobre si Maduro dejará el poder en Venezuela ante incesante presión de Estados Unidos

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Se quedaría en México: reconocido periodista revela el supuesto club al que James Rodríguez llegaría

Neymar | Foto: AFP
Neymar

Neymar se emocionó hasta las lágrimas luego del agónico triunfo de Santos ante Palmeiras que lo salva del descenso

Foto de referencia (Canva)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago revela las funciones que cumple el radar militar instalado por EE. UU. en el archipiélago

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre