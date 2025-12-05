UEFA redujo suspensión contra Luis Díaz: esta es la fecha y el partido en el que volverá el colombiano a la Champions League

Desde hace unas semanas el futbolista colombiano Luis Díaz se convirtió en el centro de la conversación tras ser expulsado en el partido que enfrentó contra el PSG en la cuarta jornada de la Champions League.

El extremo del Bayern Múnich vio la roja tras una fuerte entrada contra el lateral del conjunto parisino, Achraf Hakimi.

En primera instancia recibió la tarjeta amarilla, pero tras un llamado del VAR, el árbitro del partido, Maurizio Mariani decidió cambiarle el color de tarjeta y mostrarle la roja.

Tras ser expulsado se conoció que el guajiro había sido duramente castigado por la UEFA con tres fechas de sanción, algo que el Bayern consideró injusto.

Como parte de su sanción, Díaz se perdió el partido que enfrentaron los ‘Bávaros’ ante el Arsenal en la quinta jornada de la Champions.

Sin embargo, el conjunto alemán apeló la decisión para que le redujeran a dos las fechas fuera de la competencia.

Y como resultado, el recurso que se introdujo fue exitoso, permitiendo que ‘Lucho’ sea sancionado solamente dos partidos.

Según comunicó el Bayern Múnich: “La sanción a Luis Díaz en la Champions League se ha reducido de tres a dos partidos”.

“La UEFA sancionó al extremo para los siguientes tres partidos en la máxima competición continental. El FC Bayern apeló esta decisión, que ha sido aceptada este viernes”, añade el escrito.

Esto quiere decir que Díaz se perderá el próximo encuentro que tiene el Bayern contra el Sporting de Lisboa y ya habrá saldado su sanción.

Por lo tanto, el guajiro ya estaría disponible para ser titular en la séptima jornada de la Champions para disputar el partido contra el Union Saint-Gilloise el 21 de enero de 2026.