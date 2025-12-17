¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Trump insiste en que Venezuela está controlada por un "régimen que está relacionado con el narcotráfico y otros negocios ilícitos que afectan los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos.

En concordancia con esto, ordenó el bloqueo total a petroleros sancionados.

Trump asegura que el régimen chavista debe devolver "de inmediato" los bienes que ha robado a Estados Unidos durante años y anuncia que ya no solo el Cartel de los soles, sino también el régimen de Maduro es considerado como Organización Terrorista Extranjera.

"Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo seguirá creciendo, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a los estados unidos de américa todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron".

En Ángulo abrimos el debate sobre esta medida, que busca asfixiar aún más las finanzas de Nicolás Maduro.