Atlético Nacional lidera el listado de los jugadores más influyentes de la Liga BetPlay 2025

A menos de un mes de que termine el campeonato Clausura de la Liga BetPlay, se comienzan a conocer estadísticas sobre el rendimiento tanto de cada uno de los equipos como el desempeño individual de sus jugadores a lo largo del año en el FPC.

Recientemente, el portal web alemán Transfermarkt, especializado en datos y estadísticas de fútbol, dio a conocer la lista de los futbolistas del balompié colombiano que han generado mayor influencia dentro del terreno de juego en este 2025.

Dentro de este listado se encuentran jugadores de cuatro de ocho clubes que actualmente se encuentran disputando los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura.

Con tres futbolistas, Atlético Nacional lidera el ranking de los futbolistas con mayor influencia en el balompié colombiano durante este año, siendo el delantero Alfredo Morelos, quien en 59 partidos jugados contribuyó en 33 ocasiones, comanda este listado.

El mediocampista Edwin Cardona, uno de los referentes de la escuadra verdolaga, se encuentra dentro del top cinco con 51 juegos y un total de 26 contribuciones.

Entre tanto, el extremo Marino Hinestroza, aunque bajó su rendimiento durante la actual temporada, cierra el listado con 12 jugadores con una influencia en 18 ocasiones en 50 partidos.

Otros de los futbolistas que destacan dentro de este ranking son los delanteros veteranos del Once Caldas, Dayro Moreno y Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe, así como la presencia de los extranjeros del Atlético Bucaramanga, Luciano Pons y Fabián Sambueza.

Estos son los jugadores con mayor influencia de la Liga BetPlay 2025, según Transfermarkt