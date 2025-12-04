Satena y Boliviana de Aviación confirman la suspensión de sus vuelos a Venezuela

Las aerolíneas internacionales que tenían conexiones con Venezuela suspendieron por completo sus vuelos a Caracas debido a "interferencias" en los sistemas de navegación, en medio de los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y sus amenazas de una ofensiva terrestre.

Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación confirmaron en las últimas horas la suspensión de sus vuelos a Venezuela.

Tras el inicio de sus ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico en septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las aerolíneas internacionales debían considerar "cerrado" el espacio aéreo venezolano.

La medida se debe a "reportes de interferencias (...) en los sistemas de navegación satelital" que suponen "un riesgo operacional", señaló la compañía en un comunicado.

Satena volaba dos veces por semana a la ciudad de Valencia, la tercera más grande de Venezuela, ubicada a dos horas de Caracas.

VEA TAMBIÉN Aeronáutica venezolana advierte que vigila a nuevas aerolíneas que suspendieron vuelos o

También las panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron sus vuelos por dos días y se sumaron a las cancelaciones temporales de las españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish Airlines.

El anuncio de la empresa estatal choca con la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que sostiene que no hay peligro en volar a Venezuela.

El mandatario asegura que Trump, con quien mantiene crecientes tensiones diplomáticas, no tiene "derecho" de vetar los vuelos.