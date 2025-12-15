NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

El Comando Sur confirmó “ataques cinéticos letales” contra tres embarcaciones en el Pacífico Oriental en los que murieron “ocho narcoterroristas hombres”

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataques de Estados Unidos en aguas internacionales - Captura de video Comando Sur de EE. UU.
Ataques de Estados Unidos en aguas internacionales - Captura de video Comando Sur de EE. UU.
Tres muertos se registraron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera, según el comando militar estadounidense.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó “ataques cinéticos letales” contra tres embarcaciones en el Pacífico Oriental en los que murieron “ocho narcoterroristas hombres”, en el marco del despliegue militar en aguas internacionales contra carteles de la droga.

o

“El 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, precisó el comando militar estadounidense.

Añadió que “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico”.

De acuerdo con el reporte, un total de ocho presuntos narcoterroristas hombres murieron durante dichas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera.

Desde agosto, la administración del presidente Donald Trump desplegó una flota de buques de guerra sin precedentes en el Caribe, con el objetivo de atacar carteles de la droga, entre ellos el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

o

Para septiembre, las fuerzas desplegadas en aguas internacionales comenzaron a llevar a cabo ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

A la fecha, los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales dejan más de 80 presuntos narcotraficantes muertos y decenas de embarcaciones destruidas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump acusó al gobernador de Colorado de estar controlado por el Tren de Aragua

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

Buque petrolero incautado por Estados Unidos. (AFP)
Buque petrolero

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

