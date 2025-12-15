El Comando Sur confirmó “ataques cinéticos letales” contra tres embarcaciones en el Pacífico Oriental en los que murieron “ocho narcoterroristas hombres”

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó “ataques cinéticos letales” contra tres embarcaciones en el Pacífico Oriental en los que murieron “ocho narcoterroristas hombres”, en el marco del despliegue militar en aguas internacionales contra carteles de la droga.

“El 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, precisó el comando militar estadounidense.

Añadió que “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico”.

De acuerdo con el reporte, un total de ocho presuntos narcoterroristas hombres murieron durante dichas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera.

Desde agosto, la administración del presidente Donald Trump desplegó una flota de buques de guerra sin precedentes en el Caribe, con el objetivo de atacar carteles de la droga, entre ellos el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Para septiembre, las fuerzas desplegadas en aguas internacionales comenzaron a llevar a cabo ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

A la fecha, los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales dejan más de 80 presuntos narcotraficantes muertos y decenas de embarcaciones destruidas.