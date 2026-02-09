Mencionaron hasta al equipo de fútbol: Grupo Niche lanza canción dedicada a una ciudad colombiana a propósito de importante festividad

Grupo Niche, una de las orquestas de salsa colombiana más influyentes y reconocidas a nivel mundial, lanzó este fin de semana una nueva canción dedicada a una ciudad de Colombia a propósito de una importante festividad.

Se trata del Carnaval de Barranquilla, en cuyo marco, Grupo Niche presentó su nuevo sencillo 'Barranquilla está de Moda', una composición del músico, productor y trompetista José Aguirre que exalta el espíritu y la alegría de ese territorio colombiano.

"Es un homenaje a la ciudad, a su progreso, a su gente y a la emoción que sentimos cada vez que llegamos a Barranquilla", señala la agrupación, que le dedicó una de las líneas de la canción a un equipo de la ciudad.

"El Gran Malecón del Río, todos vienen, todos van, ventana de campeones, la de Junior tu papá. Barranquilla está de moda", dice un fragmento de la canción en el que hace mención al equipo del fútbol colombiano.

El tema retrata, entretanto, la experiencia del Grupo Niche al llegar a Barranquilla y recorrer sus lugares más representativos. El lanzamiento fue subido con un videoclip que muestra los principales elementos culturales de la ciudad.

Además del guiño al Junior de Barranquilla, la orquesta exhibió con su trabajo al río Magdalena, Bocas de Ceniza, el Estadio Metropolitano y Barrio Abajo, con referencias a expresiones emblemáticas del Carnaval.

Grupo Niche aseguró además que, a través de "versos cargados de sentimiento y orgullo", buscan agradecer el cariño que históricamente han recibido en la ciudad y enaltecer el carácter "alegre, trabajador y visionario" de los barranquilleros.

El sencillo se estrenó en vivo el sábado 17 de enero de 2026 durante La Lectura del Bando del Carnaval de Barranquilla 2026, en el Estadio Romelio Martínez, evento que marcó el inicio oficial de la fiesta.

La canción se suma al repertorio de Grupo Niche como un himno de celebración junto a otras canciones emblemáticas como "Algo que se quede", "Busca por dentro", "Gotas de lluvia", "Cali pachanguero", "Una aventura", entre varias otras altamente reconocidas.

La agrupación, además, dio inicio a su Niche Disco Tour 2026 el pasado 6 de enero en Puerto Morelos, México, y estuvo recientemente nominada al Grammy en la categoría Mejor Álbum de Salsa (o Álbum Tropical Latino) por 'Clásicos 1.0', una producción que honra la historia y el legado de Jairo Varela, su fundador.

El premio en esa categoría, sin embargo, lo obtuvo 'Raíces' de la artista nacida en Estados Unidos con raíces cubanas, Gloria Estefan.

Grupo Niche, cabe resaltar, también fue nominada a los Premios Lo Nuestro 2026, que se celebrarán el próximo 19 de febrero en Miami, en la categoría Colaboración del Año – Tropical por 'La Tierra del Olvido (Versión Salsa)', junto a Carlos Vives.