NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Megacárcel en El Salvador

Ciudad de Colombia construye centro penitenciario inspirado en megacárcel de El Salvador de Nayib Bukele

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cárcel para Sindicados - Foto Alcaldía de Medellín
Cárcel para Sindicados - Foto Alcaldía de Medellín
La construcción del sitio se convierte en el último proyecto de ese tipo que se levanta en América Latina.

En Colombia se está construyendo un centro penitenciario inspirado en la megacárcel de El Salvador que inauguró el presidente Nayib Bukele en 2023, según informó a la agencia de noticias AFP un funcionario de la alcaldía de Medellín.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, promocionó la construcción de la cárcel que pretende albergar a más de 1.300 reclusos, y que se financiará con fondos públicos y privados.

o

De acuerdo con declaraciones de un funcionario de la admiración local, la mega prisión está inspirada en el CECOT de Bukele, que no ha estado exenta de críticas de grupos de derechos humanos por los abusos denunciados.

La construcción del centro penitenciario en Medellín se convierte en el último proyecto de ese tipo que se construye en América Latina y que copia el enfoque del CECOT, también en Ecuador y Costa Rica.

Según Gutiérrez, quien el jueves visitó el sitio de construcción de la prisión, las personas que lleguen a lugar serán “sindicadas, es decir, que no han sido condenadas”.

o

“Vamos a tener pabellones dedicados a la formación, pabellones especiales para las visitas familiares. Cada uno va a tener capacidad para 250 cupos. Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Para nosotros siempre es claro decir que son 1.339 cupos para sindicados, ni uno más. Aquí no habrá hacinamiento”, dijo.

La AFP reportó que se espera que la cárcel esté lista en 2027 y contará, entre otras, con sistemas tecnológicos para evitar que los reclusos se comuniquen, ya que una de las formas de extorsión más comunes en el país se origina en las cárceles.

"Se verán privados de muchos privilegios", dijo Gutiérrez a los periodistas.

Los informes de la Alcaldía de Medellín indican que la obra actualmente registra un avance del 9 % y se ejecutan labores de excavación de plataformas, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas.

Temas relacionados:

Megacárcel en El Salvador

Presos

Medellín

Colombia

Criminales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Ley de Amnistía

Advierten "exclusiones significativas" en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen, principalmente de militares: "Nos sentimos burlados"

Juan Pablo Guanipa - AFP
Ley de Amnistía

Juan Pablo Guanipa anunció su primera actividad en Venezuela tras recuperar su libertad plena

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa recuperó la libertad plena; agentes del régimen le retiraron el grillete electrónico

Foto de referencia (Canva)
Régimen de Nicaragua

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Más de Actualidad

Ver más
Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Madre y sus hijos por poco son atropellados / FOTO: Captura de video
Accidente de tránsito

De la que se salvaron: una madre y sus dos hijos pequeños estuvieron a punto de ser atropellados por una mujer ebria

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Estados Unidos

"Saben que esto ya se está acabando": diplomático de alto rango de EE. UU. en Cuba analiza si hay una figura comparable a Delcy Rodríguez en la isla

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Congreso de Perú - EFE
Perú

"El mundo nos ve como un país con una inestabilidad política bárbara": analista político sobre mociones de censura contra el presidente de Perú

Pelea entre Yerson Mosquera del Wolverhampton y Gabriel Jesus del Arsenal / FOTO: AFP
Premier League

El colombiano Yerson Mosquera fue protagonista de la pelea que se hizo al final del partido entre Arsenal y Wolverhampton

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Nebulosa | Foto Canva
Nasa

Esta es la imagen más nítida hasta ahora conocida del “Ojo de Dios” captada por el telescopio James Webb

Actor Quinton Aaron | Foto: AFP
Actor

Actor Quinton Aaron, protagonista de la película 'Un sueño posible' junto a Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa

Madre y sus hijos por poco son atropellados / FOTO: Captura de video
Accidente de tránsito

De la que se salvaron: una madre y sus dos hijos pequeños estuvieron a punto de ser atropellados por una mujer ebria

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Estados Unidos

"Saben que esto ya se está acabando": diplomático de alto rango de EE. UU. en Cuba analiza si hay una figura comparable a Delcy Rodríguez en la isla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre