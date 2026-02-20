Ciudad de Colombia construye centro penitenciario inspirado en megacárcel de El Salvador de Nayib Bukele

En Colombia se está construyendo un centro penitenciario inspirado en la megacárcel de El Salvador que inauguró el presidente Nayib Bukele en 2023, según informó a la agencia de noticias AFP un funcionario de la alcaldía de Medellín.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, promocionó la construcción de la cárcel que pretende albergar a más de 1.300 reclusos, y que se financiará con fondos públicos y privados.

VEA TAMBIÉN De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela o

De acuerdo con declaraciones de un funcionario de la admiración local, la mega prisión está inspirada en el CECOT de Bukele, que no ha estado exenta de críticas de grupos de derechos humanos por los abusos denunciados.

La construcción del centro penitenciario en Medellín se convierte en el último proyecto de ese tipo que se construye en América Latina y que copia el enfoque del CECOT, también en Ecuador y Costa Rica.

Según Gutiérrez, quien el jueves visitó el sitio de construcción de la prisión, las personas que lleguen a lugar serán “sindicadas, es decir, que no han sido condenadas”.

VEA TAMBIÉN HRW divulga investigación independiente que confirma atroces torturas a venezolanos en el CECOT o

“Vamos a tener pabellones dedicados a la formación, pabellones especiales para las visitas familiares. Cada uno va a tener capacidad para 250 cupos. Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Para nosotros siempre es claro decir que son 1.339 cupos para sindicados, ni uno más. Aquí no habrá hacinamiento”, dijo.

La AFP reportó que se espera que la cárcel esté lista en 2027 y contará, entre otras, con sistemas tecnológicos para evitar que los reclusos se comuniquen, ya que una de las formas de extorsión más comunes en el país se origina en las cárceles.

"Se verán privados de muchos privilegios", dijo Gutiérrez a los periodistas.

Los informes de la Alcaldía de Medellín indican que la obra actualmente registra un avance del 9 % y se ejecutan labores de excavación de plataformas, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas.