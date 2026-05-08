Estados Unidos estaría organizando un operativo de evacuación para sus ciudadanos en el crucero afectado por el hantavirus

Este viernes se dio a conocer que el Gobierno de Estados Unidos estaría organizando un operativo de evacuación para sus ciudadanos que permanecen a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus en el océano Atlántico.

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La embarcación, de bandera neerlandesa y operada por Oceanwide Expeditions, navega actualmente hacia las Islas Canarias.

En tal demarcación se espera que la embarcación arribe el próximo domingo, específicamente a la isla de Tenerife.

Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que siguen de cerca la situación sanitaria a bordo.

Al tiempo el portavoz indicó: "Mantenemos contacto permanente con el personal del crucero, los pasajeros norteamericanos y autoridades sanitarias internacionales".

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De momento se dice que el operativo se activará una vez que el barco arribe a Tenerife, donde además se brindará asistencia consular a los pasajeros afectados.

El brote de hantavirus en el crucero ya generó preocupación internacional y activó protocolos sanitarios en distintos países.

No obstante, diferentes profesionales de la salud remarcan que el riesgo de transmisión entre personas es bajo.

Especialistas explican que el hantavirus es una enfermedad viral grave, a menudo mortal, transmitida a humanos principalmente por roedores silvestres a través de la inhalación de partículas de sus heces, orina o saliva.

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Entre los daños más severos, esta enfermedad puede causar síndrome pulmonar (grave) o fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Se contagia mayormente al respirar aire contaminado en lugares cerrados, o al tocar superficies contaminadas.

Rara vez, agregan, se transmite de persona a persona, excepto por la cepa Andes en Suramérica.