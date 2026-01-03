NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"No me da tranquilidad el planteo de transición que describe el presidente Trump": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El exembajador de Uruguay ante la OEA habló sobre las declaraciones que dio Donald Trump sobre la transición en Venezuela.

Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, dialogó con NTN24 sobre el operativo de Venezuela que dio la captura de Nicolás Maduro.

El invitado señaló sobre las declaraciones que dio Trump: “Me produce tranquilidad la caída de Maduro, no me da tranquilidad el planteo de transición que describe el presidente Trump y algunas líneas de Rubio”.

Pero “estaba esperando un respeto nítido del resultado del 28 de julio del 2024. Me parece que la comunidad internacional tiene que insistir en este tema porque es el punto de legalidad, de legitimidad y hay que devolverle a Venezuela el momento de su propia soberanía”.

“Lo que se hizo es enorme, tiene toda la complejidad técnica de ser una extracción casi con un grado de pulcritud soberbia; pero si no está acompasado con el respeto de la voluntad de los venezolanos me parece que no nos estamos entendiendo”, agregó.

Abdala aseguró que “Rubio es un tipo muy inteligente y sabe a los que estamos refiriendo los demócratas, los liberales cuando decidimos devolverle a Venezuela la conducción de su destino. Esto quiere decir, respetar a Edmundo González y respetar a María Corina Machado”.

“Si el camino es otro me parece que las complejidades van a ser otras y eso no lo quiere nadie”, puntualizó.

Además, hizo énfasis en que “en Venezuela lo único que quiere el pueblo venezolano es que se respete su designo propio y ese es un camino que me parece que está marcado y sentenciado”.

Sobre las declaraciones que dio Trump sobre el liderazgo de María Corina Machado, el exembajador de Uruguay comentó: “falta el otro 50% de la historia”.

