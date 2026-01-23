NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Julio Iglesias

Fiscalía española archiva denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
La justicia alega “falta de competencia de la Fiscalía” y “de jurisdicción de los tribunales españoles”.

La fiscalía española anunció este viernes el archivo de la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias que dos exempleadas del cantante hicieron ante la justicia española, al no ser competente para investigar los hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana.

"Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía" para iniciar las pesquisas, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Dos exempleadas del cantante español, el artista latino que más discos vendió en el mundo, presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Una de ellas también describió a los medios que destaparon el caso penetraciones no consentidas. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univisión y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

El artista de 82 años, quien defendió su inocencia, había pedido el archivo de la denuncia presentada por sus dos exempleadas.

Tras analizar la denuncia, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas "son extranjeras" y "no residen en España", el acusado -que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas- tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron "en países plenamente competentes" para indagarlos judicialmente.

