Con impresionante constelación de satélites y un valor agregado, Jeff Bezos sigue los pasos de Starlink de la SpaceX de Elon Musk para crear una nueva red de Internet

Jeff Bezos, con su empresa aeroespacial Blue Origin, creará su propia red de Internet gracias a una impresionante constelación de satélites, según un comunicado publicado el miércoles.

La oferta estará disponible a finales de 2027 y, con un valor agregado, seguirá los pasos de Starlink de la SpaceX de Elon Musk y también con Leo de Amazon, fundada por el mismo Bezos.

La empresa prevé apoyarse en una red de 5408 satélites en órbitas bajas (hasta 2.000 kilómetros de altitud) y medias (entre 2.000 y 35.786 kilómetros) para constituir su sistema bautizado como TeraWave.

Al igual que SpaceX, Blue Origin dispone de su propio lanzador, el cohete New Shepard, cuyos primeros vuelos se remontan a 2015.

A diferencia de Starlink y Leo (antes Project Kuiper), cuyos servicios son accesibles para el gran público, TeraWave se dirige únicamente a clientes institucionales, es decir, "empresas, centros de datos y gobiernos que necesitan una conexión fiable para operaciones cruciales", explica Blue Origin.

La empresa afirma que solo pretende llegar a unos 100.000 clientes una vez que el servicio esté operativo, mientras que sus competidores se dirigen a millones de personas, por lo que ese constituye en su principal valor agregado.

Se orienta especialmente a clientes con instalaciones "en zonas rurales remotas o periurbanas donde la instalación de fibra óptica es costosa, técnicamente inviable o lenta de implementar".

Blue Origin afirma que puede ofrecer una velocidad de descarga de 144 gigabytes por segundo en todo el mundo, frente a los solo 310 megabytes de Starlink y los 400 previstos para Leo, es decir, cientos de veces más que sus dos competidores. Incluso 6 terabytes por segundo utilizando únicamente la red de satélites en órbita media.

Starlink está disponible desde 2019, mientras que Leo se encuentra actualmente en fase de pruebas, con un despliegue más importante previsto para este año.

La filial de SpaceX, propiedad del multimillonario Musk, cuenta con 7.800 satélites ya operativos, mientras que la de Amazon ha lanzado más de 150 y prevé tener 3200 aparatos en órbita a largo plazo.

Dos de los tres nuevos proveedores de Internet por satélite cuentan entonces con Bezos entre sus filas: en Blue Origin como único accionista y en Amazon como accionista fundador y presidente ejecutivo del consejo de administración.

Al no disponer de su propio cohete, Amazon se basa principalmente en los lanzadores Atlas V, un modelo en servicio desde hace varias décadas y operado por United Launch Alliance, una empresa conjunta entre Lockheed Martin y Boeing.

SpaceX y Amazon no son los únicos operadores que ofrecen servicios de Internet por satélite. La empresa estadounidense ViaSat está presente en este mercado desde 2012, mientras que su compatriota Hughesnet se posicionó en él ya en 1996 (DirecPC en aquella época).