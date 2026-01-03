NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

La Casa Blanca compartió las fotografías del momento en el que Trump vio la captura de Nicolás Maduro en Caracas

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Casa Blanca
Foto: Casa Blanca
Minutos antes de la publicación, durante una rueda de prensa, el presidente dio detalles de la operación.

En la madrugada de este sábado, Estados Unidos llevó a cabo un ataque a varias instalaciones militares en Venezuela que dejaron como resultado la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica", según expertos, y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó explosiones en cuatro puntos de gran relevancia para las Fuerzas Armadas de Venezuela: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

La operación fue seguida de cerca por los principales artífices de la caída de Maduro en el Gobierno de Estados Unidos: el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth.

Justamente, hace minutos la Casa Blanca difundió las primeras imágenes de esa reunión entre los líderes del Gobierno Trump en la que siguieron de cerca el operativo en territorio venezolano.

En una habitación cubierta de una tela negra, abarrotada de miembros del gobierno y con teléfonos sobre la mesa, el presidente y sus dos funcionarios siguieron de cerca los movimientos del equipo de uniformados que entró a Caracas, arrestó a Maduro y lo llevó al mar Caribe.

Minutos antes de la publicación, durante una rueda de prensa, el presidente dio detalles de la operación.

El mandatario estadounidense aseguró que Estados Unidos administrará Venezuela “mientras llega una transición apropiada” y puntualizó que “Maduro y su esposa pronto enfrentarán el poder de la justicia estadounidense”.

“Todas las capacidades venezolanas fueron reducidas en la madrugada y fue capturado junto a su esposa Cilia Flores y están siendo imputados en la Corte Federal de Nueva York”, aseveró Trump.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en la rueda de prensa.

El magnate también indicó que están listos para un segundo ataque, aún más letal, si llega a ser necesario: “Estamos preparados para una segunda ola si es necesaria. El primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tengamos que hacer otro, pero estamos listo para una ola mucho más grande”.

