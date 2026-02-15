Grave accidente en el Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y dejó a tres personas heridas

Durante la segunda noche de desfiles del Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, ocurrió un grave accidente que dejó a al menos tres personas heridas.

Según se ha conocido, durante la madrugada de este domingo una de las carrozas del desfile perdió el control y embistió a varios de los trabajadores en el famoso Sambódromo Marquês de Sapucaí, en una zona central de la ciudad.

La carroza que pertenece a la escuela União de Maricá estaba por cruzar la línea de meta cuando empezó a presentar inconvenientes para terminar el recorrido.

Esto hizo que se saliera de control y terminara golpeando el lado lateral derecho de la pista y alcanzara a tres personas que estaban ahí.

De acuerdo con lo informado por el medio O'Globo, las tres personas fueron trasladadas a la unidad de urgencias del Hospital Municipal Souza Aguiar.

Solamente uno de los heridos sufrió heridas de gravedad, según detalló el secretario municipal de Salud, Daniel Soranz.

Soranz informó que el herido fue identificado como Itamar de Oliveira, de 65 años, y presenta una fractura expuesta en ambas piernas. El hombre se encuentra en estado delicado y fue operado tras ser estabilizado.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, aseguró en su cuenta en la red social de X que: "La investigación para determinar responsabilidades de lo ocurrido estará a cargo de la Policía Civil".

Todo esto se da cuando este domingo arrancan los tres días de desfiles de carnaval en homenaje al presidente Lula da Silva.