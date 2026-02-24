Fiscal del régimen confirma que Tareck El Aissami y Samark José López están capturados, como dice ICE, pero en Venezuela

El fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, se refirió al caso del exjefe de PDVSA, Tareck El Aissami y su testaferro, el empresario Samark José López Bello, quienes aparecen como capturados en la página de ICE en Estados Unidos, señalados de narcotráfico.

En medio de una entrevista en VTV, Tarek William Saab aclaró que ambos aparecen como “capturados” porque, en efecto, lo están, pero en Venezuela.

“Están capturados en Venezuela, responsables de lo que fue la brutal trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto. Claro que sí están detenidos en Venezuela”, dijo Saab.

Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington sigue presionando al régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez con ciertas decisiones como la apertura comercial, la excarcelación de presos políticos y el desmantelamiento de algunas figuras importantes de la dictadura.

Este fin de semana se conoció que Tareck El Aissami y Samark José López aparecen en la página del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como capturados.

La imagen de ambos, que estaban entre los buscados del servicio de inmigración y aduanas, está ahora marcada en el sitio web con el rótulo "capturados", sin que esa oficina haya explicado las circunstancias o fecha de la detención.

Los dos fueron capturados en marzo de 2024 por el mismo régimen de Nicolás Maduro, que los acusó de corrupción petrolera y traición a la patria.

Tanto El Aissami como López Bello aparecían entre los nueve jerarcas chavistas que, según reveló horas atrás el diario español ABC, Estados Unidos exigió investigar.

En la información divulgada por ICE se informa que el último paradero conocido de El Aissami fue Caracas, mientras que el de López Bello fue Miami.

En la lista aparece el hijo de Nicolás Maduro, el diputado de la ilegítima Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como ‘Nicolasito’.

En la publicación, detallan que la Casa Blanca habría solicitado acceso a documentación e incluso a la entrega de estas personas por nexos con presunta corrupción y narcotráfico, entre otros delitos.