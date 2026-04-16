"No nos amedrentan (...) nos estamos preparando para lo peor": con un discurso similar al de Maduro antes de su caída, Díaz-Canel responde a amenazas de Trump

El jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país está "preparado" para un posible ataque de Estados Unidos tras meses de creciente presión por parte del presidente Donald Trump.

"No lo queremos, pero es nuestro deber prepararnos para prevenirlo y, si fuera inevitable, para ganarla", declaró en un mitin en La Habana.

En el marco del 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, Miguel Díaz-Canel señaló que su país está "listo" para afrontar una agresión militar de Washington.

"El momento es sumamente desafiante y nos convoca a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar", declaró.

Las declaraciones del jefe del régimen cubano ocurren, además, en momentos en los que Estados Unidos ejerce una importante presión tras la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Cabe señalar que, desde el 3 de enero, fecha en la que cayó Maduro en una operación militar de EE. UU. en Caracas, se bloqueó todo suministro de hidrocarburos a la isla, aliada del régimen cubano.

"Se ha construido una narrativa mentirosa y muy cínica: el de Cuba como Estado fallido (…) Cuba no es un Estado fallido, es un Estado cercado", añadió Díaz-Canel en su discurso.

Pese a que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan un recrudecimiento de las tensiones, hay conversaciones en curso entre ambos países.