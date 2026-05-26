NTN24
Martes, 26 de mayo de 2026
Martes, 26 de mayo de 2026
Irán

Alto cargo del Ministerio de Salud iraní afirmó que Mojtaba Jamenei solo sufrió heridas "superficiales" en ataque de febrero

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Mojtabá Jamenei | Foto AFP
Mojtabá Jamenei | Foto AFP
El líder del régimen, de 56 años, no ha aparecido en público desde que fue nombrado para reemplazar a su padre.

Un alto cargo del Ministerio de Salud iraní afirmó que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, solo sufrió heridas "superficiales" en el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán del 28 de febrero en el que murió su padre.

o

El líder, de 56 años, no ha aparecido en público desde que fue nombrado para reemplazar a su padre el 8 de marzo y solo emite comunicados, lo que alimenta las especulaciones sobre su salud.

Su padre, Alí Jamenei, murió en la operación militar de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra el régimen.

Según el portavoz del Ministerio, Husein Kermanpur, Jamenei llegó al hospital hacia la 01H00 (hora de Teherán) del 28 de febrero y "entró en el quirófano junto con otros heridos".

"Además de heridas superficiales en el rostro, la cabeza y las piernas, que no causaron amputaciones ni ningún problema médico particular, no ocurrió nada grave", declaró a la agencia de noticias ILNA.

"Desde mi perspectiva como médico, no se consideraron heridas graves y no requirieron procedimientos especiales, aparte de uno o dos puntos de sutura", añadió.

o

Según el portavoz, el líder supremo del régimen iraní fue dado de alta del hospital alrededor de las 02H00 del 1 de marzo, aunque no especificó a dónde fue trasladado.

Finalmente, en marzo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que creía que Mojtaba Jamenei está "vivo, herido y desfigurado", esto en referencia a su ausencia al ojo público.

Temas relacionados:

Irán

Mojtabá Jameneí

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El principal factor de perturbación es el presidente": advertencias sobre escenario de violencia política en el que Colombia elige un nuevo gobierno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se cosieron la boca como medida de presión": esposa de capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El senador Juan Fernando Espinal dice que "se presume que hay un pacto del fusil para beneficiar a Cepeda" en las elecciones presidenciales de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

EE. UU. prepara nueva investigación penal contra Maduro según CBS News: estos serían los nuevos cargos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
Alerta

EE. UU. lanza advertencia de viaje para varias zonas de Colombia en medio de la ola de violencia: "delincuencia, el terrorismo, los disturbios civiles, los secuestros y los desastres naturales"

Delcy Rodríguez sobre la disputa de Esequibo con Guyana - Foto: AFP
Venezuela

El régimen de Venezuela dice ante Corte Internacional de Justicia que solo está dispuesto a negociar el territorio de Esequibo con Guyana bajo el “Acuerdo de Ginebra 1966”

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia / FOTO: EFE
Elecciones en Colombia

¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Alerta

EE. UU. lanza advertencia de viaje para varias zonas de Colombia en medio de la ola de violencia: "delincuencia, el terrorismo, los disturbios civiles, los secuestros y los desastres naturales"

Delcy Rodríguez sobre la disputa de Esequibo con Guyana - Foto: AFP
Venezuela

El régimen de Venezuela dice ante Corte Internacional de Justicia que solo está dispuesto a negociar el territorio de Esequibo con Guyana bajo el “Acuerdo de Ginebra 1966”

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia / FOTO: EFE
Elecciones en Colombia

¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel (AFP)
Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Fútbol italiano - Foto: EFE
Fútbol italiano

Equipo histórico de Europa sorprende al anunciar el cambio de su escudo: así quedó el nuevo diseño

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, junto Kylian Mbappé - Foto: EFE
Real Madrid

Duras palabras de Mbappé contra entrenador del Real Madrid por no ponerlo de titular en último partido de liga: Arbeloa respondió

Hundimiento de ciudad latinoamericana | Foto NASA
Satélites

La NASA mide en tiempo real el hundimiento de una gran ciudad: esto revelan los datos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre