Alto cargo del Ministerio de Salud iraní afirmó que Mojtaba Jamenei solo sufrió heridas "superficiales" en ataque de febrero

Un alto cargo del Ministerio de Salud iraní afirmó que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, solo sufrió heridas "superficiales" en el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán del 28 de febrero en el que murió su padre.

VEA TAMBIÉN “Se reabrirá de una forma u otra”: Marco Rubio advierte sobre el futuro del estrecho de Ormuz y lanza contundente mensaje o

El líder, de 56 años, no ha aparecido en público desde que fue nombrado para reemplazar a su padre el 8 de marzo y solo emite comunicados, lo que alimenta las especulaciones sobre su salud.

Su padre, Alí Jamenei, murió en la operación militar de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra el régimen.

Según el portavoz del Ministerio, Husein Kermanpur, Jamenei llegó al hospital hacia la 01H00 (hora de Teherán) del 28 de febrero y "entró en el quirófano junto con otros heridos".

"Además de heridas superficiales en el rostro, la cabeza y las piernas, que no causaron amputaciones ni ningún problema médico particular, no ocurrió nada grave", declaró a la agencia de noticias ILNA.

"Desde mi perspectiva como médico, no se consideraron heridas graves y no requirieron procedimientos especiales, aparte de uno o dos puntos de sutura", añadió.

Según el portavoz, el líder supremo del régimen iraní fue dado de alta del hospital alrededor de las 02H00 del 1 de marzo, aunque no especificó a dónde fue trasladado.

Finalmente, en marzo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que creía que Mojtaba Jamenei está "vivo, herido y desfigurado", esto en referencia a su ausencia al ojo público.