Presidente latinoamericano asegura que es "muy probable" que el papa visite su país este año: también visitaría otros dos

Desde que asumió como nuevo papa en reemplazo de Francisco I hace más de un año, León XIV no ha visitado ningún país latinoamericano, no obstante, este año podría realizar su primer viaje a la región.

El presidente de Argentina, Javier Milei, estimó este martes que es "altamente probable" que el papa León XIV visite su país en noviembre como parte de una gira que puede incluir Uruguay y Perú.

"Es altamente probable, salvo alguna desgracia", dijo Milei en declaraciones a Radio Mitre.

El Vaticano aún no ha confirmado ninguno de los destinos, pero la Conferencia Episcopal de Uruguay dijo el jueves que "existe una alta probabilidad de que el Santo Padre visite Uruguay". De su lado la Conferencia Episcopal peruana aseguró que la visita a Perú estaba "asegurada en un 80%".

El Episcopado argentino mantuvo reserva respecto a las declaraciones del presidente.

"Hay muchas posibilidades ciertas de que venga, pero hay que ser prudentes y esperar la confirmación de la Santa Sede", dijo el martes el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Argentina se mantuvo siempre a la expectativa de una visita del predecesor de León XIV, el papa Francisco, antiguo arzobispo de Buenos Aires, entronizado en 2013, pero el pontífice argentino falleció en 2025 sin haber regresado a su país.

VEA TAMBIÉN Rusia asegura que la OTAN continúa su programa para crear armas biológicas, con Latinoamérica incluida o

Cabe resaltar que la última vez que un papa visitó Latinoamérica fue en 2019, cuando Francisco visitó Panamá. En ese sentido, en caso de confirmarse su regreso, León XIV visitaría Uruguay, Perú y Argentina después de siete años sin visitar la región.