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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Mundial 2026

Reconocido futbolista del Manchester United es baja para el Mundial tras operación de espalda

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores del Manchester United | Foto: EFE
Jugadores del Manchester United | Foto: EFE
Su regreso con los Diablos Rojos no se producirá hasta el inicio de la temporada que viene, por lo que no estará en el Mundial.

El defensor neerlandés Matthijs de Ligt fue operado de la espalda y será baja para el Mundial que comenzará el mes que viene en Norteamérica, anunció este viernes su club, el Manchester United.

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De 26 años y 52 veces internacional, De Ligt "fue operado con éxito", afirmó el club inglés en un comunicado.

El equipo del norte de Inglaterra precisó que la intervención quirúrgica era la mejor opción para solucionar la lesión de espalda que ha tenido al jugador alejado de los terrenos de juego desde noviembre pasado.

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Su regreso con los Diablos Rojos no se producirá hasta el inicio de la temporada que viene, por lo que no estará en el Mundial con Países Bajos.

El antiguo jugador del Ajax de Ámsterdam, de la Juventus de Turín y del Bayern Múnich, había empezado bien la temporada con el Manchester United al disputar los 13 primeros partidos de la Premier League antes de verse afectado por esta lesión de espalda.

El Mundial de fútbol comenzará este 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. Países Bajos, cabe resaltar, comparte grupo con Japón, Suecia y Turquía. Es considerada una de las zonas más competitivas del torneo.

La Copa del Mundo se extenderá hasta el 19 de julio cuando se dipute la final y se conozca el nuevo campeón del torneo de fútbol más importante del planeta.

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