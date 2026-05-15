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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Moda

Golpe en la moda de lujo: LVMH vende Marc Jacobs a organización de Estados Unidos

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Bernard Arnault | Foto AFP
Bernard Arnault | Foto AFP
Jacobs trabajó durante 16 años como director artístico de Louis Vuitton, la marca insignia de LVMH.

El gigante francés del lujo LVMH venderá su marca Marc Jacobs a la firma de Estados Unidos WHP Global, según anunciaron ambas compañías esta semana.

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Marc Jacobs, adquirida por LVMH en 1997, mantendrá al diseñador norteamericano homónimo como director creativo una vez que se finalice la transacción, lo que se espera para finales de año una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias necesarias.

Tras un auge de popularidad a principios de la década de 2000, la casa de moda Marc Jacobs perdió impulso y realizó varios cambios estratégicos para encontrar un modelo de negocio viable.

Según varios medios de comunicación, ha vuelto a ser rentable. Tras la venta, otra empresa, G-III, adquirirá y será copropietaria de parte de la marca Marc Jacobs junto con WHP Global, según un comunicado de G-III.

WHP Global alberga marcas como rag & bone, G-Star y Vera Wang. "Estaré eternamente agradecido a Bernard Arnault por su apoyo, su fe y su confianza en mí durante los últimos 30 años", dijo Jacobs en el comunicado conjunto, refiriéndose al jefe de LVMH, que es el hombre más rico de Francia.

Antes de dedicarse a su propia marca, Jacobs trabajó durante 16 años como director artístico de Louis Vuitton, la marca insignia de LVMH. "Sigo comprometido con mi papel como Director Creativo de Marc Jacobs International y espero con ilusión este nuevo y brillante capítulo", añadió el diseñador.

Arnault elogió la "visión única" de Jacobs y su "innegable" impacto en el mundo de la moda.

Historia y acuerdo multimillonario

Marc Jacobs, una marca líder a principios del milenio, comenzó a perder impulso y emprendió una serie de cambios estratégicos en un intento por encontrar un modelo de negocio viable.

WHP Global y G-III formarán una empresa conjunta de propiedad equitativa que gestionará la marca Marc Jacobs, según informó G-III en un comunicado aparte, añadiendo que su inversión rondará los 500 millones de dólares, financiados con efectivo disponible y deuda.

Según el comunicado de LVMH y WHP Global, el acuerdo contempla que G-III gestione los negocios de venta directa al consumidor y mayorista de Marc Jacobs.

El Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto, informó en julio del año pasado que LVMH estaba en conversaciones para vender Marc Jacobs en una transacción valorada en 1.000 millones de dólares, o 850 millones de euros.

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LVMH, el mayor grupo de lujo del mundo, propietario de marcas como Dior, Celine, Moët Hennessy y otras, registró una caída del 22% en sus beneficios netos durante el primer semestre de 2025.

Ahora la marca informa de una "buena capacidad de resistencia en un entorno geopolítico y económico que se mantuvo perturbado, agravado por el conflicto en Oriente Medio". Los ingresos totales cayeron un seis por ciento en el primer trimestre, según informó LVMH en abril.D

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