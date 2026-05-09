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Sábado, 09 de mayo de 2026
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Avión

"Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien": audio revela el momento en el que un avión que se preparaba para despegar embistió y mató a una persona

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Aeropuerto Internacional de Denver - AFP
Aeropuerto Internacional de Denver - AFP
La aeronave transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes.

Un trágico hecho tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos, cuando un peatón cruzó el perímetro de seguridad y fue atropellado por un avión que se preparaba para despegar.

"El peatón cruzó la valla perimetral y fue atropellado apenas dos minutos después, mientras cruzaba la pista. Falleció, no se cree que fuera empleado del aeropuerto y aún no ha sido identificado", informó el aeropuerto este sábado.

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De acuerdo con el reporte, el accidente involucró a un avión de Frontier Airlines y tuvo lugar en dicha terminal aérea alrededor de las 23H19 locales del viernes (5H19 GMT de este sábado).

Por otro lado, el aeropuerto indicó que entre los pasajeros del vuelo, "12 personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales".

Ante el hecho, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció el inicio de una investigación para esclarecer el accidente.

"Nadie debería entrar JAMÁS a un aeropuerto sin autorización", dijo en un mensaje publicado en la red social X.

Por su parte, la aerolínea emitió un comunicado y aseguró que "se detectó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante los toboganes de emergencia como medida de precaución".

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El momento exacto del incidente quedó registrado en una grabación de audio publicada previamente en el sitio web especializado ATC.com en el que se escucha una comunicación entre un piloto y los controladores aéreos.

"Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. (...) Había una persona caminando por la pista", relató el piloto.

La compañía aérea precisó que la aeronave, un Airbus A321, transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes.

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