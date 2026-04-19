"La Armada lo detuvo y le abrió un agujero en su sala de máquinas": Trump dice que fue impactado buque que trató de evadir el bloqueo a puertos iraníes

La Armada de Estados Unidos abrió fuego en el Golfo de Omán contra un carguero iraní y tomó el control del mismo luego de que la nave intentara romper el bloqueo a los puertos de Irán, afirmó en sus redes el presidente Donald Trump.

El carguero Touska, con bandera iraní, "intentó evadir nuestro bloqueo marítimo y las cosas no les salieron bien", escribió el presidente.

VEA TAMBIÉN JD Vance encabezará delegación de EE. UU. en negociación con Irán en medio de nuevas amenazas de Donald Trump o

Un destructor interceptó el carguero "en el Golfo de Omán y le advirtió que se detuviera", pero ante la negativa de la tripulación, el buque de guerra disparó contra la sala de máquinas. Ahora "tenemos la custodia total del buque", aseguró Trump.

"La Armada lo detuvo y le abrió un agujero en su sala de máquinas", celebró el presidente.

El Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló el mandatario.

Según los últimos datos disponibles del sitio web Marine Traffic, el portacontenedores Touska, que zarpó de Malasia el 12 de abril, se encontraba a unos 45 km de la costa sur de Irán, cerca de la ciudad de Chabahar, unas seis horas antes del anuncio de Trump.

De acuerdo a las cifras publicadas el sábado por la mañana por el ejército, desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes el 13 de abril, "23 buques han acatado las órdenes de las fuerzas americanas de regresar".

VEA TAMBIÉN Trump acusa al régimen de violar el alto al fuego en el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir infraestructura iraní si fracasa el diálogo o

Irán levantó el viernes el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, pero el sábado anunció que recuperaba el "control estricto" del estrecho en respuesta a la decisión de EE. UU. de mantener el bloqueo de sus puertos.

En un mensaje anterior publicado el domingo por la mañana en Truth Social, Trump acusó a Teherán de violar el alto el fuego al lanzar ataques el sábado en el estrecho de Ormuz, dirigidos, según dijo, contra un buque francés y otro británico, entre otros.