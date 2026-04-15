El Pentágono intensifica la planificación de posibles operaciones militares en Cuba en caso de que Trump ordene una intervención, según USA Today

USA Today, el periódico diario nacional de Estados Unidos, publicó este miércoles un artículo en el que afirmó que el Pentágono está intensificando la planificación de posibles operaciones militares en Cuba en caso de que el presidente Donald Tump ordene una intervención en la isla.

Dicha planificación, según afirmó el medio, que citó en la nota a dos fuentes familiarizadas que hablaron bajo condición de anonimato, se está desarrollando "discretamente".

"El Pentágono afirmó que tiene previsto contemplar diversas contingencias y que permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente según lo indicado", dijo USA Today, que aseguró además haber recibido un comunicado al respecto.

La información de USA Today se sumó a la del medio de comunicación independiente Zeteo, que más temprano publicó un artículo en el que también se habló de una intensificación de las operaciones.

"Funcionarios del Pentágono y de otras dependencias del Gobierno de Estados Unidos recibieron discretamente una nueva directiva de la Casa Blanca de Trump. El mensaje: intensificar los preparativos para posibles operaciones militares contra Cuba", escribió Zeteo.

Ambas divulgaciones se dan poco después de que el presidente Trump señalara que no descartaba hacer "una parada en Cuba" cuando se dé por terminado el operativo contra el régimen de Irán, que actualmente se encuentra en un cese al fuego.

Trump, cabe resaltar, ha advertido en repetidas ocasiones al régimen cubano con una posible intervención y ha dicho textualmente que "Cuba es la siguiente", al tiempo que rechaza abiertamente al régimen comunista de Miguel Díaz-Canel.

Estados Unidos, cabe resaltar, llevó a cabo un operativo militar el 3 de enero en Caracas, Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y que se dio luego de una serie de advertencias y ejercicios de preparación de las fuerzas bélicas en la región.

Actualmente, y pese a que Díaz-Canel ha asegurado que están "conversaciones" con Estados Unidos, el Gobierno Trump lleva a cabo un bloqueo económico, comercial y financiero como medida de presión contra el régimen cubano.

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Desde el inicio de su segundo mandato, Trump, además de implementar una estricta política migratoria, se ha empeñado en fortalecer la seguridad del hemisferio occidental que, asegura, proviene del narcotráfico de la zona, al tiempo que ha su administración ha criticado férreamente a los regímenes de la región.