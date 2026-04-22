Por desacuerdo en la compra de aviones a EE. UU., renunciaron el canciller y ministro de Defensa de Perú

Perú enfrenta una nueva crisis política; este miércoles se conoció que los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, renunciaron a sus cargos debido a un desacuerdo con el gobierno interino de José Balcázar en la millonaria compra de aviones de combate F-16 a los Estados Unidos.

Los funcionarios manifestaron que no comparten el manejo que Balcázar le está dando al acuerdo para la adquisición de la flota de defensa.

Para el encargado de la cartera de Exteriores, este tipo de medidas tomadas por el mandatario interino representan una desconfianza ante una nación como los Estados Unidos.

"El señor Balcázar está poniendo en peligro a nuestro país, haciéndole perder credibilidad y convirtiéndonos en un socio en quien no podemos confiar en un proceso de negociación", expresó De Zela a la radio RPP.

Entre tanto, el encargado del Ministerio de Defensa manifestó al medio antes mencionado que su dimisión se debe a un desacuerdo con la suspensión de la compra de aviones, dejando claro que “Esto no responde a una situación política, sino a una necesidad estratégica de seguridad y defensa de la nación".

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Ante esto, la terminación tomada por los ministros, el presidente interino José Balcázar señaló: “Es un contrato que se ha celebrado; antes se respetará por el nuevo gobierno que venga de las elecciones y nada más. No se pueden tergiversar mis decisiones”.

Cabe destacar que esta nueva crisis política se da en el marco de unas elecciones presidenciales marcadas por la desconfianza y corrupción, las cuales llevaron a la renuncia del director de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Ante las irregularidades que se presentaron en los comicios del pasado 12 de abril, Piero Corbeto dimitió manifestando que no se siente en las condiciones para contribuir a la “estabilidad democrática” de Perú de cara a lo que será la segunda vuelta.

Frente a esto, el programa La Tarde de NTN24 habló con el abogado y exministro del Interior de Perú, Wilfredo Pedraza, quien señaló que, aunque la renuncia de Corbeto “al margen de su responsabilidad, que será cuestión de investigar, pues su legitimidad no permitía un proceso electoral de segunda vuelta con transparencia, particularmente con confianza para los contendores”.

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En cuanto a los resultados de las próximas elecciones, Pedraza señaló: “Avizoro que en los próximos cinco años mi país todavía continuará con situaciones de inestabilidad”, independientemente de quién gane. Esto teniendo en cuenta que en los comicios se enfrentarán candidatos de derecha e izquierda.