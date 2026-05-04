Las impactantes imágenes del momento exacto en que una avioneta choca contra un edificio en Brasil

Este lunes en el noreste de Belo Horizonte, en Brasil, pasadas las 12:00 del mediodía, se registró un accidente aéreo de una avióneta contra un edificio residencial, en la calle Ilacir Pereira Lima, en el barrio Silveira.

De acuerdo con información preliminar, el accidente se registró tan solo minutos después de que la aeronave con cinco ocupantes despegara del aeropuerto de Pampulha; el piloto habría notificado a la torre de control de dificultades para despegar.

En el accidente aéreo que quedó registrado en video, se logra observar cómo la avióneta, luego de unos minutos en el aire, comienza a tener dificultades para mantenerse en las alturas y descender deliberadamente hasta chocar con un edificio residencial.

Según la información compartida por el Departamento de Bomberos que acudió al lugar de los hechos para atender la situación, de las cinco personas que iban a bordo de la avióneta, dos de ellas perdieron la vida; el piloto y un pasajero, mientras que las otras resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Joao XXIII.

Respecto a los ocupantes del edificio residencial, indicaron que, por fortuna, ninguno de ellos sufrió afectaciones, pero por prevención fueron evacuados de la edificación.

De acuerdo con el teniente Raúl del Departamento de Bomberos, el impacto de la aeronave “impactó entre el tercer y el cuarto piso, en la escalera”, lo cual evitó que el accidente fuera de otra dimensión, ya que los apartamentos situados allí se encontraban habitados.

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“Lo que vimos fue la estructura del avión proyectada dentro de la escalera, sin impactar ningún otro apartamento”, agregó en sus declaraciones.

Asimismo, se ha conocido que los encargados de la investigación y recopilación de las pruebas para determinar la causa de este accidente serán el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), según informó la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).