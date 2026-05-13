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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Mundial 2026

"Si las personas no están incumpliendo ninguna ley de inmigración no tienen por qué tener miedo": vocera del Departamento de Estado de EE. UU. sobre posibles redadas de ICE en medio del Mundial 2026

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Personas asisten al FIFA World Cup Trophy Tour, en Houston (Estados Unidos) - Foto: EFE
Personas asisten al FIFA World Cup Trophy Tour, en Houston (Estados Unidos) - Foto: EFE
Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, habló en NTN24 sobre el magno evento deportivo.

El 'FIFA Pass'es un sistema voluntario de citas prioritarias para tramitar la visa de Estados Unidos, diseñado para aficionados con entradas oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Esta herramienta busca agilizar la entrevista consular, especialmente en países con largas esperas. Sin embargo, cabe mencionar, no garantiza la visa, solo adelanta la cita.

A un mes del inicio del magno evento deportivo, Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. en español y de origen colombiano, habló en NTN24 sobre dicho mecanismo.

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"Todos nuestros equipos consulares en todos los paíes están trabajando diligentemente para facilitar las citas para las personas que tienen boleto en mano para los aprtidos que serán en Estados Unidos", dijo la entrevistada.

En cuanto a las posibles redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en medio del Mundial 2026, Molano hizo énfasis.

"Si las personas no están incumpliendo ninguna ley de inmigración no tienen por qué tener ningun miedo, estén confiados, estén tranquilos", añadió.

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El Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026. Estados Unidos será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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