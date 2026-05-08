“Este caso es la demostración de cómo se ha tratado a los presos políticos en Venezuela”: Director de la ONG Foro Penal sobre caso de Víctor Hugo Quero

Acompañando su mensaje con una fotografía de Carmen Navas y de su hijo Víctor Hugo Quero, la líder de la democracia venezolana María Corina Machado emitió en redes sociales un sentido pronunciamiento sobre el criminal desenlace de este caso.

El mensaje resaltó la lucha inquebrantable de Carmen Navas en busca de su hijo, preso político y desaparecido por la tiranía. "La respuesta fue la burla y el silencio, hasta hoy: le informan que su hijo yace en una tumba desde hace 9 meses", escribió la nobel de paz.

María Corina reiteró que el horror sistemático persiste en Venezuela y que no se detendrá hasta que la justicia y la democracia regresen a su país.

Por otra parte, el 5 de marzo del presente año la señora Carmen Navas también solicitó la Amnistía para su hijo, ante el juez Carlos Liendo, con competencia en casos vinculados al terrorismo.

El tribunal segundo de control rechazó la solicitud de amnistía presentada a favor de Víctor Quero Navas, hace unos días atrás.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de este caso que ha dado de qué hablar en el país y aseguró que “este caso es la demostración de cómo se ha tratado a los presos políticos en Venezuela”.

“La investigación tiene que ir hasta la detención… Aquí hay detención arbitraria, desaparición forzosa, violación al debido proceso, violación al derecho a la defensa y, además, es una persona que muere en custodia, lo que es responsabilidad definitiva del Estado (…) Esta es la evidencia clara de cómo se ha tratado a los presos políticos en este país”, sentenció el invitado.