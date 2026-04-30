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Jueves, 30 de abril de 2026
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Jair Bolsonaro

Congreso de Brasil da luz verde para reducir la pena de Jair Bolsonaro y se califica como una nueva derrota para Lula da Silva

abril 30, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Polarización en Brasil: Así estuvo marcada la campaña presidencial de Bolsonaro y Lula de Silva
Jair Bolsonaro, Lula da Silva - Foto tomada de: (EFE)
La votación llegó luego de una sesión tensa con gritos y provocaciones de ambos bandos, tanto de quienes estaban a favor como de quienes estaban en contra.

El Congreso brasileño dio luz verde este jueves a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro, en una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 318 contra 144 votos en Diputados y 49 contra 24 en Senadores, los legisladores anularon un veto de Lula a una ley que altera la forma de calcular tiempos de cárcel, en beneficio de Bolsonaro (2019-2022) y otros condenados por un intento de golpe de Estado.

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La votación llegó luego de una sesión tensa con gritos y provocaciones de ambos bandos.

A menos de seis meses de las elecciones en las que el presidente prevé buscar la reelección, los congresistas de la oposición celebraron la victoria saltando y coreando la palabra "libertad".

También cantaron el nombre del precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro.

La corte sentenció en septiembre a 27 años de prisión al ultraderechista Jair Bolsonaro, de 71 años, por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

La llamada "ley de dosimetría" puede favorecer con una reducción de la pena a Bolsonaro y también a ciudadanos presos por los hechos del 8 de enero de 2023.

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Durante la sesión parlamentaria, los gritos, ofensas y burlas de ambos lados llevaron al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, a amenazar con suspender la votación.

Finalmente, el procedimiento siguió adelante y, tras la victoria, Alcolumbre y Flávio Bolsonaro se abrazaron.

La tensa jornada en el Congreso siguió a la histórica votación del miércoles, cuando el Senado rechazó a un candidato nominado por el presidente para la corte suprema por primera vez en más de 100 años, según la prensa.

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