Nueva ley de inmigración en EE. UU. cambia tarifas, permisos de trabajo y procesos humanitarios: así puede calcular los nuevos costos

En julio, el gobierno de Estados Unidos promulgó una nueva normativa que impactará de manera directa los trámites migratorios, las tarifas de aplicación y las autorizaciones de trabajo en todo el país.

La medida, conocida oficialmente como ley de reconciliación H.R. 1 “One Big Beautiful Bill”, introduce ajustes presupuestales en los procesos de origen humanitario, solicitudes de asilo tanto defensivas como afirmativas y en los programas de protección temporal (TPS).

Alcance de los cambios

El abogado Héctor Benítez, de la firma Benme Legal, explicó que la norma abarca trámites clave como permisos de trabajo, permisos de viaje y solicitudes de protección temporal, entre otros.

“Dentro de la protección temporal están las incidencias como permisos de viaje y de trabajo, que también tendrán ajustes en sus tarifas”, señaló.

Dónde consultar las nuevas tarifas

Para conocer los nuevos costos oficiales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habilitó una herramienta en su página web www.uscis.gov. Allí, los usuarios pueden acceder a la “Fee Calculator” o calculadora de tarifas, que permite seleccionar los formularios correspondientes como permisos de trabajo, aplicaciones de TPS o solicitudes de asilo y obtener un estimado del monto exacto a pagar por cada trámite.

Asesoría legal para los migrantes

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5626 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre la implementación de la ley y los ajustes en las tarifas.