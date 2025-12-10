NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

Comité del Nobel anunció que María Corina Machado logró llegar a Oslo, Noruega

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La líder democrática venezolana no alcanzó a llegar para la ceremonia donde se le entregó el Premio Nobel de Paz, pero ya se encuentra en territorio noruego.

María Corina Machado, la líder de la democracia de Venezuela, arribó en la noche de este miércoles a Oslo, Noruega, donde más temprano su hija, Ana Corina Sosa, recibió su premio Nobel de Paz.

En medio de la expectativa por su recibimiento, en la noche de este miércoles se conoció que la líder de la democracia en Venezuela ya se encuentra en la capital de Noruega.

La líder opositora venezolana María Corina Machado aterrizó en Oslo pasada la medianoche del miércoles, según confirmó la organización del Comité Nobel en una declaración improvisada realizada en el lobby del Grand Hotel de la capital noruega, donde centenares de personas aguardaban su llegada.

o

De acuerdo con la información proporcionada por los portavoces del Nobel, el avión que transportaba a Machado aterrizó aproximadamente a las 12:00 de la noche, hora local, en el aeropuerto internacional de Oslo, procedente de un sitio no especificado. La confirmación oficial se produjo alrededor de la 1:02 de la madrugada del jueves en las instalaciones del hotel.

La organización del Nobel informó que, en estos momentos, Machado se encuentra reunida con sus familiares, incluyendo sus hijos, su madre y su hermana, quienes se hospedaban en el Grand Hotel esperando su llegada.

Según los portavoces, la líder opositora dedicará las próximas horas al reencuentro familiar antes de iniciar su agenda oficial.

El anuncio descartó la posibilidad, previamente comunicada por representantes del partido Vente Venezuela, de que Machado realizaría una aparición pública durante la noche del miércoles.

Inicialmente se había especulado que la dirigente podría dirigirse a los presentes alrededor de las 2:00 de la madrugada, hora local, pero esta opción quedó descartada.

o

La organización del Nobel solicitó a los centenares de personas congregadas en el lobby y alrededores del Grand Hotel que abandonaran el lugar, indicando que no habría más actividades durante la noche y recomendando a todos descansar, ya que Machado también lo haría tras su largo viaje.

La primera aparición pública de María Corina Machado está prevista para este jueves, cuando cumplirá con la agenda oficial programada. Los detalles específicos de estas actividades no fueron revelados durante el anuncio nocturno, pero se espera que la líder opositora venezolana realice declaraciones públicas en las próximas horas.

La llegada de Machado a Oslo se produjo horas después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, evento al que no pudo asistir debido a las complejidades de su salida de Venezuela y su posterior viaje a Noruega.

Cabe resaltar que más temprano se conoció que María Corina Machado salió en un bote desde Venezuela a Curazao para luego arribar a Oslo, pero horas posteriores a la ceremonia de la entrega del Nobel de Paz.

