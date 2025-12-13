NTN24
Lionel Messi

Caos y descontrol tras llegada de Lionel Messi a estadio de Calcuta

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
El campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara un partido de exhibición.

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado con la salida anticipada del jugador y disturbios provocados por los espectadores que denunciaron una estafa por parte de la organización del evento.

De viaje en el gigante asiático, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, este sábado por fanáticos exultantes que coreaban su nombre y lucían la camiseta de la selección argentina.

En el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, la expectación se convirtió en frustración, con los asistentes sintiéndose estafados por la brevedad del acto. Se desataron los incidentes.

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara un partido de exhibición.

La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Hubo quien invadió el terreno de juego.

"Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.

"Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos", se enfadó Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según dijo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad "se hacían selfis" con el jugador.

La jefa de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró "conmocionada" por la mala organización.

"Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente", escribió Banerjee en su cuenta de X, añadiendo que había iniciado una investigación.

Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que "el jefe de la organización" había sido detenido. No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento.

La Federación de Fútbol de India (AIFF) publicó un comunicado para subrayar que no participó en "la organización, planificación ni ejecución del evento privado".

"Además, los detalles del evento no fueron comunicados a la AIFF ni se solicitó ninguna autorización a la federación", añadió.

Antes de su llegada al estadio Salt Lake, se inauguró en la ciudad de Calcuta una inmensa estatua, de 21 metros, de Messi alzando la Copa del Mundo.

Temas relacionados:

Lionel Messi

India

Disturbios

Jugadores

