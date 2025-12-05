NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump recibió el primer Premio de la Paz que otorga la FIFA: "No me importan los premios, me importa salvar vidas"

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - AFP
Donald Trump - AFP
El mandatario republicano fue galardonado durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes el primer Premio de la Paz otorgado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la máxima instancia del deporte rey.

Se trata de un galardón que busca "reconocer los enormes esfuerzos de aquellos individuos que unen a la gente, brindando esperanza para las generaciones futuras".

o

En la previa, cuando caminaba por la alfombra roja, el mandatario aseguró que estaba agradecido pero le restó importancia al galardón: "No me importan los premios, me importa salvar vidas"

El premio fue entregado durante la ceremonia en Washington DC del sorteo de la Copa Mundial de 2026, que Estados Unidos organizará junto con México y Canadá.

Tras ser anunciado como ganador de dicho galardón, Trump dijo que es "uno de los grandes honores de su vida".

Dicho premio llega al mandatario republicano luego de que a finales de septiembre asegurara que sería un "insulto" para el país no ser galardonado con el premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.

o

Ante una reunión de altos oficiales militares estadounidenses, el mandatario dijo: "No lo quiero para mí, lo quiero para el país".

"¿Recibirás el Premio Nobel?", se preguntó Trump, y luego se contestó a sí mismo: "Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada".

Cabe mencionar que el Premio Nobel de Paz 2025 fue entregado en octubre a la líder opositora María Corina Machado por “su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Temas relacionados:

Donald Trump

Paz

Premio

FIFA

Sorteo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Lucas Paquetá | Foto: AFP
Futbolistas

Lucas Paquetá explotó tras acusaciones de estar involucrado en apuestas deportivas por su expulsión contra el Liverpool: “ridículo lo que he soportado”

Marshawn Kneeland | Foto: AFP
NFL

Jugador de la NFL Marshawn Kneeland fue encontrado muerto tras una persecución policial

Juan Uribe, futbolista venezolano / Ronaldo Nazário, exfutbolista brasileño - Fotos: X
Vinotinto

Futbolista venezolano sub-17 es viral en su país por copiar el look de Ronaldo Nazário en 2002: con este corte de cabello marcó gol

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
América Latina | Foto Canva
América Latina

América Latina y el Caribe alcanzan su nivel más bajo de pobreza monetaria, según organismo de la ONU

Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Cristina Fernández corrupción

Justicia argentina ordena decomisar bienes por 500 millones de dólares a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

Apps de Inteligencia Artificial - Foto: EFE
Google

Google lanza nueva versión de su herramienta de inteligencia artificial Gemini: estas son las nuevas funciones

Shakira - Foto EFE
Shakira

Shakira confirma nueva fecha en el que sería el último de sus conciertos de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en 2025: será en Sudamérica

Stephany Abasali
Miss Venezuela

La despampanante presentación en traje de baño de Venezuela en el Miss Universo

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre