Trump recibió el primer Premio de la Paz que otorga la FIFA: "No me importan los premios, me importa salvar vidas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes el primer Premio de la Paz otorgado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la máxima instancia del deporte rey.

Se trata de un galardón que busca "reconocer los enormes esfuerzos de aquellos individuos que unen a la gente, brindando esperanza para las generaciones futuras".

VEA TAMBIÉN Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia o

En la previa, cuando caminaba por la alfombra roja, el mandatario aseguró que estaba agradecido pero le restó importancia al galardón: "No me importan los premios, me importa salvar vidas"

El premio fue entregado durante la ceremonia en Washington DC del sorteo de la Copa Mundial de 2026, que Estados Unidos organizará junto con México y Canadá.

Tras ser anunciado como ganador de dicho galardón, Trump dijo que es "uno de los grandes honores de su vida".

Dicho premio llega al mandatario republicano luego de que a finales de septiembre asegurara que sería un "insulto" para el país no ser galardonado con el premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.

VEA TAMBIÉN ¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump? o

Ante una reunión de altos oficiales militares estadounidenses, el mandatario dijo: "No lo quiero para mí, lo quiero para el país".

"¿Recibirás el Premio Nobel?", se preguntó Trump, y luego se contestó a sí mismo: "Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada".

Cabe mencionar que el Premio Nobel de Paz 2025 fue entregado en octubre a la líder opositora María Corina Machado por “su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.