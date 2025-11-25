NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Guillermo Pacheco Gaitán, experto en seguridad nacional, habló sobre el tema en El Informativo de NTN24.

El pasado lunes, apenas horas después de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera, se registró uno de los sobrevuelos de Estados Unidos más cercanos a territorio venezolano desde que inició el histórico despliegue militar de este país en el Caribe sur.

Un bombardero B-52 y al menos tres aviones de guerra FA-18 de las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron a una distancia muy corta en términos aéreos a la Costa de Venezuela.

El B-52, que partió desde la base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte, recorrió Estados Unidos de norte a sur y cruzó el Golfo de México con sus transpondedores apagados.

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Guillermo Pacheco Gaitán, experto en seguridad nacional, habló sobre el tema en El Informativo de NTN24.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Caribe

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Militares venezolanos / FOTO: EFE
Venezuela

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en Venezuela - Foto: AFP
Régimen de Maduro

“El objetivo del régimen ya no es contener la protesta sino desarticular a la oposición de raíz”: coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Protestas en Venezuela - Foto: AFP
Régimen de Maduro

“El objetivo del régimen ya no es contener la protesta sino desarticular a la oposición de raíz”: coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
Shakira

Shakira despidió a su sobrino en plena gira mundial: “hay pros y contras de trabajar con la familia”

Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney a los 84 años

Selección de El Salvador - Foto: EFE
Mundial 2026

Hermano de Nayib Bukele ratificó a entrenador colombiano al frente de la selección de El Salvador pese a fracasar en Eliminatorias y protagonizar pelea con aficionado

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Críticas a Petro por compra de aviones Gripen - Foto de referencia de EFE
Colombia

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre