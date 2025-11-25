El pasado lunes, apenas horas después de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera, se registró uno de los sobrevuelos de Estados Unidos más cercanos a territorio venezolano desde que inició el histórico despliegue militar de este país en el Caribe sur.

Un bombardero B-52 y al menos tres aviones de guerra FA-18 de las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron a una distancia muy corta en términos aéreos a la Costa de Venezuela.

El B-52, que partió desde la base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte, recorrió Estados Unidos de norte a sur y cruzó el Golfo de México con sus transpondedores apagados.

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Guillermo Pacheco Gaitán, experto en seguridad nacional, habló sobre el tema en El Informativo de NTN24.