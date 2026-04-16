Tras años de fricciones, Hungría se acercará a la Unión Europea luego de que Orbán perdiera las elecciones

Este jueves se conoció que los asesores del electo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, llevarán a cabo este viernes de 17 abril, un encuentro en Budapest con representantes de la Unión Europea, tras años de fricción por medidas tomadas por Viktor Orbán.

Esta acción se dará tan solo días después de que Magyar venciera en los comicios parlamentarios a Orbán, quien dejará el poder tras 16 años en el cargo y prometiera “cambio de régimen”.

Aunque el nuevo parlamento de Hungría se constituirá a inicios del mes de mayo, en medio de una sesión en la que Peter Magyar asumirá el cargo como primer ministro, desde la Comisión Europea han dejado ver que existen temas sobre la mesa que premian la atención.

Así lo dio a conocer este jueves la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, quien señaló que "el tiempo apremia para una serie de asuntos".

Se estima que dentro de los temas tratarían el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE (106 millones de dólares) a Ucrania, el cual Orbán tendría bloqueado desde un tiempo.

Por su parte, se cree que la Unión Europea, debido a las repercutidas fricciones con Viktor Orbán, actualmente retiene 18.000 millones de euros (21.000 millones de dólares) destinados a Hungría en el marco de distintos procedimientos contra el país, relacionados con los derechos LGTB+ y la autonomía de la justicia.

Entre tanto, este mismo jueves el electo primer ministro de los húngaros dio a conocer que su oficina para gobernar no se ubicará en el Palacio de Carmelita, lugar desde donde ejerció poder Orbán, sino que lo hará desde “un edificio ministerial” cercano al Parlamento.

Por su parte, el personal de la agencia nacional de noticias húngara exigió la restauración de la "autonomía editorial" en una carta a la que AFP tuvo acceso.

"Exigimos que se restablezca de inmediato el servicio de noticias independiente, imparcial y profesional de la agencia de noticias húngara", señala la carta del personal de MTI, dirigida a los directivos.

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De acuerdo con AFP, los correos electrónicos filtrados a los que tuvo acceso muestran que las noticias relacionadas con las políticas emblemáticas de Orbán o con sus aliados en el extranjero requerían en MTI una aprobación especial de los editores jefe.