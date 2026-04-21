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Martes, 21 de abril de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

EE. UU. impone nuevas sanciones contra redes de drones vinculadas al régimen de Irán

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Drones | Foto Canva
Drones | Foto Canva
Entre los blancos de las nuevas sanciones se encuentran tres individuos vinculados a una empresa iraní previamente sancionada.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes sanciones contra 14 personas, empresas y aeronaves radicadas en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos por su presunta participación en la adquisición de armamento, incluido drones de ataque para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

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Entre los blancos de las nuevas sanciones se encuentran tres individuos vinculados a una empresa iraní previamente sancionada, que habría adquirido miles de servomotores encontrados en drones Shahed-136 derribados durante el conflicto.

Una organización turca también fue acusada por enviar cargamento de fibras de algodón a una firma iraní para obtener nitrocelulosa, compuesto utilizado en motores de cohetes de propulsión sólida empleados en misiles balísticos.

Asimismo, las medidas señalan a personas y aeronaves vinculadas a Mahan Air, aerolínea iraní incluida en listas negras por su apoyo logístico a la Fuerza Quds de la IRGC.

El régimen iraní debe rendir cuentas por la extorsión a los mercados energéticos mundiales y por atacar indiscriminadamente a civiles con misiles y drones”, mencionó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

De igual forma, el Departamento de Estado recalcó que las medidas avalan los objetivos de la Operación Furia Épica, acción militar ejecutada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel para acabar con el programa nuclear del régimen de Irán.

En esa misma línea, el presidente Donald Trump anunció el que había decidido extender la tregua con Irán para dar más tiempo a las negociaciones con Irán.

"Prolongaré el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra", indicó, al mismo tiempo que ordenó a las fuerzas armadas "que continúen el bloqueo" naval que impone a los puertos iraníes.

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Frente a la decisión de Trump, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país desempeña el papel de mediador en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, celebró la prórroga del alto el fuego.

"Agradezco sinceramente al presidente Trump por haber aceptado amablemente nuestra solicitud de prolongar el alto el fuego para permitir que continúen los esfuerzos diplomáticos en curso", dijo en la red social X.

"Sinceramente espero que ambas partes continúen respetando el cese el fuego y puedan concluir un 'Acuerdo de Paz' integral en una segunda ronda de diálogos programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto", añadió el primer ministro.

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