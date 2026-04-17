Delcy Rodríguez anuncia la salida de la excuñada de Maduro del Banco Central de Venezuela y sorprende al agradecer a Trump

Delcy Rodríguez, jefe del régimen venezolano, anunció en las últimas horas la salida de Laura Guerra, excuñada de Nicolás Maduro y quien fungía como presidente del Banco Central de Venezuela.

Según dijo Delcy Rodríguez, Guerra presentó su carta de renuncia en medio de la decisión de Estados Unidos de flexibilizar las sanciones en contra del ente emisor

Cabe recordar que el Tesoro de Estados Unidos sancionó al Banco Central (BCV) en 2019, lo que aisló a Venezuela del sistema financiero internacional.

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"He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, y ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela, seguirá con otras actividades en el ámbito de gobierno", dijo Rodríguez.

En ese sentido, Luis Pérez, quien fungía como vicepresidente del BCV, asumirá la presidencia de la entidad.

A su vez, este jueves el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de relaciones con Venezuela, rotas desde 2019.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro estadounidense emitió este martes una licencia que flexibilizó sanciones contra el BCV y tres bancos públicos.

El permiso abarca la apertura de cuentas bancarias, préstamos, transferencias de fondos, la recepción de remesas, el cambio de divisas y otras operaciones.

Delcy Rodríguez también promulgó en el mismo acto la nueva ley de Minas que, según ella, “permitirá captar importantes inversiones”

“Estamos a la espera de buenas noticias internacionales para el país”, indicó.

Acto seguido, la jefe del régimen venezolano sorprendió al agradecer al presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. “Quiero agradecer al presidente Trump, al secretario de Estado (Marco Rubio), a los secretarios que han estado interviniendo en este proceso”, dijo en plan transmisión de la televisión estatal.